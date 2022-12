Canosa: L'Arte Presepiale di Giuseppe Fallacara

Anche quest'anno, la casa-presepe del signor(classe 1946), cuoco in quiescenza con la passione del cucito, accoglie i visitatori presso la propria abitazione aome da tradizione natalizia ha allestitoin versione ridotta, rispetto agli anni scorsi ma sempre curato nei dettagli che fanno rivivere il racconto della Natività. «, – ha evocato– e a purificarci da tanti aspetti che inquinano il paesaggio natalizio. Semplice e familiare, il presepe richiama un Natale diverso da quello consumistico e commerciale. Ricorda quanto ci fa bene custodire dei momenti di silenzio e di preghiera nelle nostre giornate, spesso travolte dalla frenesia. Il silenzio favorisce la contemplazione del Bambino Gesù, aiuta a diventare intimi con Dio, con la semplicità fragile di un piccolo neonato, con la mitezza del suo essere adagiato, con il tenero affetto delle fasce che lo avvolgono». Perciò, ha concluso ila sorpresa e lo stupore della piccolezza, la piccolezza di Dio, che si fa piccolo, non nasce nei fasti dell'apparenza, ma nella povertà di una stalla. Per incontrarlo bisogna raggiungerlo lì, dove Egli sta; occorre abbassarsi, farsi piccoli, lasciare ogni vanità».Luci e scenari particolari ospitano personaggi tipici del presepe realizzato dal "maestro"in perfetto stile napoletano, ambientato in un vano di oltre 25mq e 4m di altezza, con 100 pupi antichi, fissi ed in movimento meccanico, 90 statuine di animali immersi in muschio naturale tra foglie di fico d'India, di alloro e spine di asparagi. Le statue dei personaggi composte in legno, gesso e cartapesta sono state realizzate manualmente, secondo l'antica tradizione napoletana con quel pizzico di originalità canosina. Notevole l'impegno del signorper la realizzazione del presepe, dove alle capacità e conoscenze organizzative si associano anche fantasia ed estro artistico che lo rendono espressivo di valori e sentimenti. In questi giorni di esposizione ista rinnovando l'invito a visitare il presepe che in passato ha ospitato centinaia di bambini, scolaresche, famiglie e comitive di turisti di passaggioLa "casa del presepe" del maestroè ubicatad è aperta al pubblico gratuitamente dalle ore 09,00 alle 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 21,00 fino all'8 gennaio 2023L'arte presepiale disi è mantenuta tutt'oggi inalterata per anni, divenendo parte delle tradizioni natalizie locali e meta di visite sempre numerose.Riproduzione@riservata