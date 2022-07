Canosa: L’alba al castello tra riti e musiche

Concerto pianistico del M° Roberto Corlianò, in occasione dei solenni festeggiamenti in onore della Beata Maria Vergine del Monte Carmelo

In occasione dei solenni festeggiamenti in onore della Beata Maria Vergine del Monte Carmelo in calendario sabato 16 luglio 2022 a Canosa di Puglia , ci sarà presso i ruderi del castello la manifestazione intitolataDetta manifestazione si svolgerà sulla, punto più alto della cittadella medievale e in un contesto da valorizzare qual è il centro storico, alle prime luci dell'alba (ore 5.00) un concerto pianistico del maestro Roberto Corlianò, e la celebrazione eucaristica a seguire. Il programma del concerto sarà composto dai classici della musica religiosa che ci aiuteranno a meditare e pregare nel giorno in cui festeggiamo Maria. La presente iniziativa, vuole anche esaltare sia la bellezza del luogo in un'atmosfera di luce soffusa qual è l'aurora, sia richiamare alla bellezza del creato, nella custodia e valorizzazione dei luoghi e degli spazi del centro storico che costituiscono la ricchezza della nostra città.