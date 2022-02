Canosa: memoria liturgica di San Biagio

Ilricorre la memoria liturgica di, cui sono legate molte tradizioni cristiane e popolari. Afa storia la, legata e unita in seguito alla Chiesa di San Francesco e intessuta di storia religiosa e civile per ill'impianto dell'orologio pubblico con le due campane che scandivano l'ora e i quarti d'ora. Tristemente è stato cancellato dalla storia in quanto subì il bombardamento dei Tedeschi la sera del 6 novembre del 1943 per rappresaglia. La cupola in ferro del campanile fu trasferita sullaMentre il culto legato alla figura di, è celebratoNotizie sulla sua vita si ritrovano neglie nellaa lui dedicata con riferimenti del IX secolo. Esercitava la professione di medico e fu acclamato Vescovo per la sua fede, nella Città di Sebaste, capitale dell'Armenia bizantina, l'odierna città di Sivas nella Turchia orientale. Venne arrestato nel 316 nel quadro delle persecuzioni contro i cristiani dal governatore della Cappadocia Agricolao, su ordine dell'imperatore Licinio. Per il suo rifiuto di abiurare il cristianesimo fu martirizzato, in quel fiume di sangue che scorre ancora oggi di Martiri cristiani!Il Martire. La sua venerazione è nata grazie ad un miracolo, riconosciuto dalla Chiesa Cattolica: riuscì ae da quel momento è invocato come protettore per i mali di quella parte del corpo., presso lasaranno celebrate le sante messe alle ore 08,30, 10,30, 17,30 e alle 19,00. Le celebrazioni dell'Eucarestia con le benedizioni per l'intercessione di San Biagio, si svolgeranno nel rispetto delle norme sanitarie anti-Covid vigenti.