Canosa: installazione nuovi parchimetri

in via di completamento l'che, l'impresa aggiudicataria del nuovo appalto sulla gestione della sosta a pagamento, sta installando in città. La stampa sui parcometri è scaturita a seguito di offerta migliorativa che l'impresa aggiudicataria si è impegnata a realizzare in maniera totalmente gratuita per le casse del Comune. Alla domanda di quali stampe realizzare l'Amministrazione Comunale non ha avuto dubbi:Troppo spesso giungono visitatori che per motivi di lavoro o altro non riescono a scorgere quello che la Città custodisce. Ora tutti i visitatori sapranno ciò che Canosa può offrire. "Con questa idea – commenta il- vogliamo suscitare l'interesse da parte dei molti visitatori e convincerli a ritornare per ammirare i nostri tesori. Ringrazio per la collaborazione il MIBACT nelle persone dellail loro supporto è stato indispensabile per il raggiungimento di questo obiettivo."Al riguardo ilsi complimenta con l'Amministrazione comunale per aver utilizzato i nuovi parchimetri come mezzi di promozione del patrimonio archeologico canosino. Difatti, sono stati installati, sugli stessi, dalla ditta fornitrice, immagini di reperti e siti archeologici di cui Canosa è ricca. "Promuovere il turismo e la diffusione della cultura è obiettivo prioritario che ognuno di noi si deve prefiggere". –sottolineae creazione di sbocchi occupazionali per le nuove generazioni. La FAC ha nel proprio programma, che sarà condiviso con l'Amministrazione comunale, una serie di iniziative ed attività che saranno offerte nel prossimo futuro a tutti gli amanti dell'archeologia ed a coloro i quali desiderano conoscere quelli che furono i fasti e la grandezza di un popolo che ha lasciato ai posteri testimonianze uniche per bellezza e ricchezza dei monumenti e siti archeologici." La FAC, che si avvale di volontari e professionalità esperte nella comunicazione, promozione e valorizzazione del territorio, con guide turistiche abilitate continuerà la sua attività, mettendosi a disposizione di tutti coloro che amano questa meravigliosa ed unica città.