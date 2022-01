Canosa: in gravi condizioni l'uomo accoltellato

Un altro grave fatto di cronaca ha scosso la comunità canosina in apprensione per le condizioni di salute dell'uomo accoltellato stamani, intorno alle ore 6,30, nei pressi dell'Ospedale. Le ultime notizie riferiscono che il ferito in gravi condizioni, a causa delle coltellate inferte all'addome, è stato trasferito in tarda mattinata, dal nosocomio di Barletta al Policlinico di Foggia. Dopo una accurata attività di ricostruzione dell'accaduto gli investigatori del Commissariato della Polizia di Stato di Canosa, in coordinamento con la Questura di Andria, hanno identificato il presunto aggressore, si tratta di un canosino(50enne), agricoltore. Sono in corso ulteriori accertamenti sui motivi che hanno portato all'accoltellamento di questa mattina.Il grave episodio odierno si aggiunge alla lunga scia di fatti criminosi accaduti nell'ultimo periodo arapina armata al supermercato con ferimento del titolare alla vigilia di natale 2021, mentre, dall'inizio dell'anno, la bomba carta alla sede della Farmalabor, i continui furti di olive nelle campagne, l'assalto al portavalori sull'A14 conclusosi con il ferimento delle due guardie giurate nel pomeriggio di ieri che fanno percepire uno stato di forte preoccupazione ed insicurezza tra i residenti