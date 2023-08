Canosa: Il Progetto “Genere in Comune”, ammesso a finanziamento

La parità di genere è senz'ombra di dubbio una delle tematiche oggi giorno più sentite. Promuoverla e creare condizioni favorevoli per la strutturazione o il potenziamento di azioni di sistema efficaci per l'integrazione trasversale dei principi di pari opportunità è una delle principali vie da seguire ed è per questo che l'Assessore alle Politiche Socialirende noto che nell'ambito del progettol'candidato all'Avviso Pubblico conè stato ammesso a finanziamento rientrando fra i 60 progetti previsti per un totale di 9,000,00 mila euro (6.000,00 mila euro di contributo, 3.000,00 di co-finanziamento). Le varie progettualità, finanziate attraverso risorse regionali messe a disposizione dall'ANCI, intendono perseguire una direzione quale quella perequazione economica e sociale in grado di produrre effetti positivi per tutta la comunità nel suo complesso. Infatti la parità di genere, intesa innanzitutto come parità di opportunità, è un elemento essenziale per favorire equità, sviluppo sociale e crescita economica. Negli ultimi anni, numerosi sono stati gli studi che hanno messo in luce i molteplici benefici che derivano da una maggiore presenza e una piena valorizzazione del contributo delle donne nell'economia e nella società. Tuttavia, il suo raggiungimento nel mercato del lavoro è ancora lontano.