Canosa: Gran Galà per il Nuovo Anno

Si aprirà il 28 dicembre 2021 ladel Comune di Canosa in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, che vedrà all'opera l'ilIl Concerto sarà all' insegna delle musiche tipiche viennesi di Strauss, ma anche arie d'Opera e canti tipici per augurare un buon Natale e un buon anno e riportare la luce sul palcoscenico del Teatro Comunale "R. Lembo" di Canosa di Puglia dando così il via alla stagione 2021/22. "Un cartellone studiato con cura e attenzione per regalare un po' di freschezza e leggerezza, senza perdere la possibilità di riflettere su temi importanti" riferiscono gli organizzatori. Dalle ore 10,00 di lunedì 20 dicembre, saranno in vendita i biglietti del concerto presso il botteghino del Teatro "R.Lembo" in via Piave , nel rispetto delle norme sanitarie anti-Covid 19 vigenti.