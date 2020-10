Canosa : Focus sull'ordine e sicurezza pubblica

Si è svolta questo pomeriggio, nell'Aula Consiliare di Palazzo di Città, laper l'esame situazione ordine e sicurezza pubblica e dei profili applicativi del Patto per la Sicurezza Urbana ed Integrata. Presenti il Prefetto,, il Questore Bari-BAT, dott., Il Colonnelloed il Tenente Colonnellodell'Arma dei Carabinieri, il Generale Di Brigataed il Colonnellodella Guardia di Finanza. Nel corso della riunione particolare attenzione è stata posta, alla presenza delsulla situazione dell'ordine e sicurezza pubblica."Abbiamo fatto un primo consuntivo sulle attività di controllo del territorio e prevenzione del crimine,- dichiara il- esercitate in queste settimane dalle Forze dell'Ordine. Il presidio del Reparto Prevenzione Crimine della P.S., dei Carabinieri e della Guardia di Finanza continuerà anche nei prossimi mesi. Sono particolarmente soddisfatto di quanto fatto in queste settimane, grazie alla stretta collaborazione ed al coordinamento delle Forze dell'Ordine che hanno assicurato una presenza costante in Città con un importante dispiego di uomini e mezzi. Il tavolo ha espresso apprezzamento e soddisfazione per la manifestazione, organizzata la scorsa settimana dalle associazioni cittadine, per l'affermarsi della legalità e che ha visto la numerosa partecipazione dei cittadini. Un segnale importante nel contrasto ai fenomeni criminosi. Questa collaborazione tra cittadini ed istituzioni verrà ulteriormente coltivata con il "Inoltre sono stati individuatira i quali:che ha innestato nell'ordinamento il concetto innovativo della collaborazione interistituzionale per la promozione della sicurezza integrata e della sicurezza urbana, verrà sottoscritto, la prossima settimana, alla presenza del vice ministro dell'Interno, Matteo Mauri, tra il sindaco, Roberto Morra, ed il Prefetto Maurizio Valiante. Al Patto aderiscono la Federazione della Associazioni Antiraket ed Antiusura Italiane, l'Ufficio Scolastico Regionale, l'Agenzia delle Entrate, l'ASL BAT, la Camera di Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura di Bari, Confindustria Bari – Bat, Confcommercio Bari – Bat, Confesercenti BAT, Federpreziosi Asso – Oro Bari – BAT ed il Coordinamento PES BAT.un progetto grazie al quale il Comune di Canosa ha ottenuto un finanziamento dal Ministero dell'Interno per rafforzare il controllo finalizzato al contrasto delle attività di spaccio di stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici.- Verrà istituito anche"Infine- conclude- ho ricevuto questa mattina una telefonata del sottosegretario al Ministero dell'Interno, Carlo Sibilia, che mi ha confermato la massima attenzione su quanto accade a Canosa ed inoltre mi ha assicurato che entro la fine dell'anno saranno completati i lavori per la realizzazione della nuova Questura di Andria".