Canosa: Disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado

Con ordinanza sindacale n.19/2023, il Sindaco di Canosa di Puglia, dottor Vito Malcangio, in virtù della sospensione temporanea della normale erogazione idrica da parte dell'Acquedotto Pugliese causa alcuni lavori di manutenzione straordinaria, ha disposto laNello specifico, ecco l'elenco delle scuole coinvolte:Scuola Elementare e dell'Infanzia Mauro Carella – via Giunio Ospitale n.7Scuola Elementare e dell'Infanzia Giuseppe Mazzini – Corso Garibaldi n.67Scuola Media Giovanni Bovio – Via G. Bovio n.52Scuola Elementare e dell'Infanzia De Muro Lomanto – Via Santa Lucia n.36Scuola Media Ugo Foscolo – Via Luigi Settembrini n.97Istituto Superiore Professionale Lèontine e Giuseppe De Nittis – Via Parini n.57Liceo Statale "Enrico Fermi" – Via Luigi Settembrini n.101Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "L. Einaudi" – Via Luigi Settembrini n.160I.P.A. – Istituto per l'Agricoltura – Viale I Maggio n.49.L'Ente Comunale, d'intesa con Acquedotto Pugliese, ha comunicato la sospensione della normale erogazione idricaad esclusione della zona ad est di via Balilla, via Giovanni Falcone, via Paolo Borsellino e via Ugo la Malfa. La sospensione avrà durata di 24 ore, a partire dalle ore 14:00 del 3 aprile con ripristino alle ore 14:00 del giorno successivo. Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.evitando gli usi non prioritari dell'acqua nelle ore interessate dalla interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.