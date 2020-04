Canosa: Disinfestazione antizanzare

nelle ore notturne, del 23 aprile 2020, verrà effettuata lamediante nebulizzazione di prodotto insetticida. Pertanto nella notte tra illa cittadinanza è invitata a non esporre cibi e/o vestiari. E' stato pubblicato un vanche graviE' necessariocon alcune semplici azioni:nelle aree vicine alle abitazioni (terrazzi, giardini, orti, ecc.) la formazione d'acqua, eliminando ogni potenziale contenitore per lo sviluppo delle larve (es secchi, bacinelle, bidoni, barattoli, manufatti edilizi, rifiuti, ecc).sempre la formazione di raccolte d'acqua in luoghi poco accessibili o nascosti (sotterranei, cantine, intercapedini).periodicamente le grondaie per favorire il deflusso delle acque piovane ed evitare così eventuali ristagni.Negli ortil'acqua nei contenitori di irrigazione per più di 5-6 giorni e comunque ricoprire con stuoie rigide, di plastica o reti zanzariere vasche, bidoni e fusti per impedire che gli adulti depongano le uova.la formazione di pozze e ristagni d'acqua nel proprio orto e/o giardino; contenitori di uso comune come sottovasi di piante, fioriere, piccoli abbeveratoi di animali domestici, innaffiatoi, ecc. vanno svuotati dopo l'innaffiatura (sottovasi di piante) o a seguito di temporali estivi almeno ogni 5-7 giorni per evitare lo sviluppo delle larve.periodicamente i tombini ostruiti dai detriti, controllare il corretto funzionamento della sifonatura e possibilmente mettere una retina all'interno del tombino.le caditoie per la raccolta di acqua piovana e, se hanno acqua stagnante, pulirle e svuotarle almeno ogni settimana.nell'ambiente contenitori che si possono riempire di acqua piovana.puliti e rasati i prati ed i giardini eliminando le sterpaglie.nei contenitori dei fiori nei cimiteri; nel caso di utilizzo di fiori di plastica, usare della sabbia o dei sassi per appesantire il vaso e non l'acqua.nei vasi portafiori presenti, ad esempio nei cimiteri, piccoli filamenti di rame (10-20 gr per litro, volendo vanno bene anche le monetine da 1 o 2 centesimi) che a contatto con l'acqua si ossida divenendo tossico per le larve di zanzara.una retina intorno agli sfiati delle fosse biologiche;il prato preferibilmente in orario notturno e non serale o diurno.copertoni all'aperto perché, riempiendosi d'acqua, costituiscono il luogo ideale per lo sviluppo delle zanzare, soprattutto dellal'acqua dagli evaporatori dei caloriferi (quando l'impianto è spento) e dai condizionatori d'aria.zanzariere alle finestre per ridurre l'ingresso delle zanzare nel periodo estivo.le porte, le finestre ed i canali di aerazione che collegano i locali caldaia, cantine, box o altro con l'esterno a fine stagione estiva o applicare reti antizanzara alle aperture citate.eliminare recipienti e copertoni d'auto non utilizzabili; ripristinare la pendenza e la sezione di fossati e canalette utilizzati per convogliare l'acqua a scopo irriguo; rimuovere i detriti e la vegetazione incolta; sfalciare l'erba della sponda di fossati e canalette perché non si creino ristagni; eliminare dai terreni pozzanghere e ristagni d'acqua.