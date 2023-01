Canosa: Convocato il Consiglio Comunale

Si dà avviso che il Consiglio Comunale si riunirà, nella Sala Consiliare del Comune di Canosa di Puglia , in seduta straordinaria e pubblica mediante diretta streaming, ined occorrendo in 2^ convocazione giovedì 02 febbraio alle ore 19:00 per discutere i seguenti punti iscritti all'ordine del giorno:1. Adeguamento del PUG al PPTR – adozione ai sensi del comma 4 dell'art.11 della Legge Regionale n.20/2001 e al comma 3 dell'art.97 della Norme tecniche del PPTR.2. Approvazione progetto di ampliamento dell'attività produttiva della Ditta "Petroni Vini s.r.l", Agro di Canosa – S.S. 93 Km 35+141, ricadente in "CPF.CPE" artt. 26.4 e 47.3 delle N.T.A. del P.U.G. – Contesto a Trasformabilità Condizionata Art. 22.1 delle N.T.A., in variante al vigente strumento urbanistico, per quanto attiene alla perimetrazione dell'Invariante Strutturale – Area di Rispetto Impianti Speciali – "R.I.S.", nella quale ricade.3. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio a seguito della Sentenza del Giudice di Pace di Canosa di Puglia n.430 del 10/11/2022 R.G. 566/2021.4. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio a seguito della Sentenza del Giudice di Pace di Canosa di Puglia n. 248/2022 R.G. 310/2021.5. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio a seguito della Sentenza del Giudice di Pace di Canosa di Puglia n.485/2022 R.G. 1100/2020.6. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio a seguito della Sentenza del Giudice di Pace di Canosa di Puglia n.380 del 13/10/2022 R.G. 386/2021.7. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio a seguito della Sentenza del Giudice di Pace di Canosa di Puglia n. 426 del 07/11/2022 R.G. 1037/2020.8. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio a seguito della Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari n.2209/2022 R.G. 1163/2022.Sarà possibile seguire i lavori del Consiglio Comunale in diretta streaming sul canale Youtube del Comune di Canosa di Puglia. Il link sarà attivo a inizio seduta.