Canosa celebra la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

Ilsi celebra laistituita nel 1919 come anniversario della vittoria italiana nella prima guerra mondiale, evento bellico considerato completamento del processo di unificazione risorgimentale che permise l'annessione di Trento e Trieste e al contempo ricordare i caduti del primo conflitto mondiale. La data del 4 novembre si riferisce all'entrata in vigore del cosiddetto Armistizio di Villa Giusti, una villa di Padova (di proprietà del Conte Giusti) dove fu siglata, il 3 novembre 1918, la tregua tra l'Impero austro-ungarico e l'Italia, ponendo fine alla Prima Guerra Mondiale. Per la ricorrenza delè stato reso noto il programma delle: alle ore 10,30, raduno dei partecipanti davanti al Palazzo di Città e formazione di un corteo per la deposizione di corone al Cippo delle Vittime del bombardamento in Via Salita ai Mulini, sulle lapidi dei Caduti in Guerra in Corso Gramsci e in Corso Garibaldi, e sul Monumento ai Caduti nei Giardini Comunali. Il corteo si snoderà lungo il seguente itinerario: Palazzo di Città, Piazza Martiri XXIII Maggio - Corso Gramsci - Via Diomede - Via Sabina - Via Salita ai Mulini - Via Salita Purgatorio - Via Orazia - Piazza Tarpea - Corso Cavour - Piazza Martiri XXIII Maggio - Corso Garibaldi - Corso San Sabino - Piazza Vittorio Veneto - Villa Comunale.