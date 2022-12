Canosa: Buona la prima del Presepe Vivente

Centinaia di visitatori in fila per accedere all’area in zona Costantinopoli

Nonostante la nebbia persistente, centinaia di visitatori sono stati in fila per accedere all'area del. "Un'eccellenza vera e propria del territorio, che merita di essere valorizzata e sostenuta." Dopo due anni di assenza, causa pandemia da Covid-19, sono tornate le rappresentazioni delLa primaè andata in scena nel tardo pomeriggio odierno e proseguirà ilI figuranti impegnati nelle rappresentazioni attirano le attenzioni di canosini ma anche di curiosi e turisti che da sempre hanno "risposto presente" a questa rassegna natalizia, giunta alla suaCon una nota l'Amministrazione Comunale, nella persona del Sindaco di Canosa, dell'Assessore alla Culturae dell'Assessore agli Eventiha comunicato di essere "ben lieta di sostenere un evento di grande rilievo come questo soprattutto in virtù della passione e della voglia di mettersi a disposizione della comunità da parte dei soci del Comitatoche già dai primi giorni di settembre hanno iniziato a programmare nei minimi dettagli" un evento che caratterizza il clima natalizio di Canosa di Puglia. Il Presepe Vivente nasce a Canosa nel 1994, quasi trent'anni fa nell'aula dell'Azione Cattolica della Parrocchia Maria Santissima del Rosario. Dopo alcuni anni di interruzione, la manifestazione viene poi riproposta e ottiene un ottimo riscontro fino ad arrivare a totalizzare circa 40.000 visite con numerose persone provenienti da fuori Regione. Da qui la nascita del Comitato, punto di riferimento fondamentale composto dai vari soci che ogni anno cercano di proporre scene nuove per un totale di ben venticinque e in un'area archeologica di circa 12.000 metri quadri. "L'auspicio è chiaramente quello di dare vita ad una edizione imperdibile."Nel 2019,ilha ricevuto, tra gli altri, ilteso a promuovere e gratificare i migliori eventi organizzati in Italia. La parola chiave del Premio è stata "ovvero la capacità di estrarre la sintesi dei valori identitari di un territorio e della sua gente(tradizione, cultura e talenti) riuscendo a portarli fuori dai propri confini ed affermarli con fantasia e creatività.come motore delladove sono significative la passione e la partecipazione della collettività locale all'evento:. Un riconoscimento importante che premia gli sforzi organizzativi e logistici sostenuti da tutti i volontari dell'A, presieduta da, sfidando anche le condizioni climatiche rigide e avverse dell'inverno.