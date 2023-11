Canosa: Banditi concorsi pubblici a tempo indeterminato

1)N.1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE:

2) N.1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO- CONTABILE

Possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado (diploma di maturità)

3) N.1 ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA (RISERVATO PRIORITARIAMENTE AI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE)

Possesso del diploma di geometra

Si comunica che venerdì 17 novembre, sono stati pubblicati bandi di concorsi pubblici, per titoli ed esami per l'– Area degli Istruttori riservato prioritariamente ai volontari delle Forze Armate e n.1 Istruttore Amministrativo-Contabile. Le domande di partecipazione per i concorsi in oggetto dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di mobilità nell'Albo Pretorio informatico del Comune di Canosa di Puglia, in Amministrazione Trasparente – Sottoscrizione "Bandi di concorso", e sul portale di Reclutamento "INPA". https://www.comune.canosa.bt.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorsoNel caso in cui il numero dei partecipanti ammessi al concorso sia superiore a 300, si procederà all'espletamento di una prova preselettiva mediante risoluzione di quesiti a risposta multipla su materie oggetto di prova scritta e/o conoscenze di cultura generale.Per la partecipazione è necessario possedere oltre ai requisiti generali i seguenti requisiti specifici per concorso:• Classe 31 (Scienze giuridiche)• Classe L-14 (Scienze dei servizi giuridici)conseguita in una delle seguenti classi specialistiche (LS):• 22/S Giurisprudenza• 102/S Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica.conseguita nella seguente classe magistrale (LM):• LMG/01 Giurisprudenza• classe 17 (Scienze dell'economia e della gestione aziendale)• classe 28 (Scienze economiche)• L-18 (Scienze dell'economia e della gestione aziendale)• L-33 (Scienze economiche)• 64/S (Scienze dell'Economia)• 84/S (Scienze Economico-Aziendali)• LM-56 (Scienze dell'Economia)• LM-77 (Scienze Economico-Aziendali)Il concorso consisterà in una prova scritta (eventualmente preceduta da una prova preselettiva) ed una prova orale