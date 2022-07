Canosa: attive le prenotazioni per la quarta dose, over 60 anni

a Canosa il venerdì,

La Regione Puglia ha diffuso il bollettino Covid aggiornato aInRicoverati: 494, compresi i 16 che al momento occupano posti letto in terapia intensiva. I dati relativi alle ultime 24 ore riportano che sono stati effettuati: 23254 test con(tasso di positività del 23.32%). Nelle ultime ore, il dettaglio per provincia dei​654 Provincia di Foggia; 1606 Area Metropolitana di Bari; 1129 Provincia di Lecce; 900 Provincia di Taranto; 501 Provincia di Brindisi; 133 casi di residenti fuori regione; 32 casi di provincia in via di definizione.Sono attive nell'Asl Bt le prenotazioni per il secondo richiamo (quarta dose) per over 60 anni e fragili over 12 anni Le vaccinazioni vengono eseguite presso tutti gli Uffici di Igiene dei dieci comuni della provincia BAT. È possibile non solo effettuare la quarta dose ma anche avviare o completare il ciclo vaccinale anti/covid. Le vaccinazioni si tendono ad Andria il martedì, il giovedì è il venerdì, a Barletta il martedì e il giovedì, a Trani il giovedì, a Bisceglie il martedì e il giovedì,a Trinitapoli Margherita e San Ferdinando il giovedì, a Minervino il martedì e il venerdì e a Spinazzola il giovedì.