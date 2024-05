Canosa : attivato il servizio di prelievi domiciliari per le categorie fragili

Anche presso il Distretto n.3 nei Comuni die Minervino Murge è stato attivato il servizio di prelievi domiciliari riservato a pazienti che, pur non essendo in regime di ADI (Assistenza domiciliare integrata), rientrano in determinate fasce deboli. Il servizio, già presente nei Distretti di Barletta e di Trani-Bisceglie,diversamente abili, cittadini in momentanea impossibilità alla deambulazione, pazienti cronici in fase di riacutizzazione, cittadini ultraottantenni, grandi obesi residenti in abitazioni non servite da ascensore, cardiopatici in IV classe NHYA, situazioni cliniche temporanee o permanenti valutate di volta in volta da un Dirigente Medico del Distretto."È fondamentale - spiega la dottoressa, Direttore del Distretto n.3 - potenziare quei servizi volti alla tutela della salute dei cittadini, in particolar modo se in condizioni di fragilità. Ringrazio il personale amministrativo e sanitario del Distretto per l'impegno offerto nell'avvio dei prelievi domiciliari e la Direzione Strategica per il supporto dato a questa iniziativa in favore di chi vive situazioni di disagio fisico".(sportello e call-center) e non prevedono costi aggiuntivi per l'utenza.