Canosa: Assalto al bancomat

La banda del bancomat colpisce anche a Canosa di Puglia dove hanno portato via uno sportello delle Poste Italiane. Frammentarie le notizie del colpo effettuato questa notte in via Volturno. L'esplosione ha danneggiato alcune autovetture parcheggiate in loco. Sull'accaduto stanno indagando le forze dell'ordine. Ancora da quantificare i danni e se sia stato portato via del denaro.In aggiornamento