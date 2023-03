Canosa: 1° “Raduno Canusium Classic Cars”

Cresce l'attesa per la prima edizione delche si terrà, organizzato dalla locale sezione(Nucleo Operativo Ente Tutela Animali Ambiente). Lesono auto del recente passato, con oltre 25 anni, ancora funzionanti, che sono rimaste nella memoria collettiva. Per i collezionisti sono auto di interesse storico, da ammirare, che nonostante gli anni, hanno preferito restaurarle e tenerle in vita, piuttosto che rottamarle. Il primoche gode del patrocinio dell' Amministrazione Comunale di Canosa di Puglia e dell' Assessorato agli Eventi, avrà la sua area di ritrovo e sosta aA partire dalle ore 8,30, i partecipanti si ritroveranno, mentre in via Twin Towers, nelle immediate adiacenze dellosaranno allestiti stand con prodotti tipici artigianali e mostra scambio. Per l'occasione sono in programma spettacoli musicali. Allelesfileranno per le vie cittadine e al termine, intorno alletutti gli iscritti che hanno aderito all'iniziativa parteciperanno al pranzo sociale del. presso loIlé un' organizzazione a tutela dei diritti degli animali, della natura e dell'ambiente. Infatti contribuisce alle attività di vigilanza sull'osservanza delle leggi, delle ordinanze e dei regolamenti generali e locali relativi, alla salvaguardia del patrimonio ambientale, marino, paesaggistico, geologico, speleologico, storico, artistico, ecologico, naturale e alla tutela della fauna, dei laghi, fiumi e dei torrenti, della protezione degli animali e della difesa del patrimonio zootecnico, dei boschi e delle aree naturali protette. Per quanto riguarda i rami d' attività, oltre ai simboli istituzionali, sono presenti altre figure professionali con personale formato sia per la Safety Security che per la Protezione Civile oltre ovviamente alle Guardie Ecozoofile, Ambientali, Ittiche, Venatorie e Zoofile.