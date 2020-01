Il Calendario 2020  "I luoghi della STORIA e dell'ARTE"

Come da tradizione consolidata, in occasione delle festività natalizie presso laè in distribuzioneedizione 2020de, il periodico di informazione e cultura più longevo di Canosa, raggiungeIl calendario è ormai diventato un oggetto da collezione, che celebra a 360°attraverso ricerche storiche-socio-culturali di notevole interesse per il presente e per il futuro, in quanto rappresentano fonti autentiche e preziose, un. Notizie, foto dell'della, documenti. dettagli di vita vissuta con ricordi tramandati di padre in figlio, racchiusi e custoditi nel calendario in formato cartaceo di facile consultazione. Non solo a segnare il tempo,il"la memoria del futuro tra presente e passato" è uno scrigno di cultura per il valore aggiunto che da alla Città di Canosa di Puglia, fruibile per tutta la comunità canosina residente in Italia e all'estero.Ilcomprende una sezione intitolata, una risorsa per tutta la comunità, considerato lo strumento più immediato per comunicare quel passato più o meno recente su cui si fondano "le nostre radici.Si tratta di canti nati spontaneamente dalla gente comune, senza la mediazione di un compositore che ne interpreti i sentimenti e per questo basati su un linguaggio povero, ripetitivo ma sincero e diretto". Al suo interno ci sono anche le ricette tipiche dell'arte culinaria canosina, Perè proposta l, con pietanze dolci e salate che delizieranno il palato. Non da meno i consigli eda portata di mano sempre utili ed indispensabili che fanno da corollario allo scandire del tempo, dei mesi, dei giorni del 2020 con il calendario dedicato a """"Siamo giunti ormaiOgni anno si propone l'interrogativo 'Cosa tratteremo?'Di argomenti ne abbiamo affrontati tanti, tutti legati alla nostra 'canosinità',foto, ricordi, notizie approfondite e quant'altro. Ancora oggi, possiamo sottolinearlo con orgoglio,per far conoscere ai giovani il valore delle tradizioni. Ci rende particolarmente orgogliosi l'attaccamento al nostro calendario di coloro che, se pur lontani non dimenticano le loro radici per cui sfogliare il nostro calendario, appeso alle pareti delle loro abitazioni è come ravvivare i ricordi della loro terra natale. Quest'anno abbiamo pensato di riportare alla memoria frammenti di vita quotidiana attraverso foto inedite, non mancano le solite rubriche, ma non manca la nostra riconoscenza verso coloro che con ansia attendono il 25° calendario per la ricorrenza della festa del nostro Patrono San Sabino."" E' la dichiarazione che accompagna la presentazione deldagli autori:ed il pool storicoche ancora una volta hanno portato a termine l'opera culturale con dedizione, passione e amore perdidal passato ultramillenario.