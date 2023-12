Buona la prima! Sfogliatelle per tutti!

Tra musica, videomapping, show cooking, street food e recitazioni di poesia del Maestro, si è svolta laa Canosa di Puglia. Nella serata odierna, al taglio del nastro hanno preso parte tra gli altri: il sindaco di Canosala consigliera comunaleil consigliere regionale; l'assessore alla culturail presidente della Pro Loco Canosa,e il panettiere. In Piazza Vittorio Veneto attorno all'albero di Natale sono stati allestiti 15 stand dove hanno operato i produttori dellariconosciuta come. In bella evidenza quello dell'Associazione Cuochi e Pasticcieri della Provincia BAT, presieduta dacon i suoi colleghi che si occupano di pasticceria, spiegando anche alcuni dettagli sull'arte della preparazione dellaNon da meno, lo show cooking con gli studenti ed i docenti dei "Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera" dell'I.I.S.S. "Einaudi" di Canosa di Puglia, accompagnati dalla dirigente scolasticaorgogliosi di offrire degustazioni bagnate dal vin brulè. """La sfogliatella è un dolce di nicchia,- ha tra l'altro ribadito la consigliera comunalevisitando gli standcaratterizzata dal profondo legame con il territorio e le produzioni tradizionali locali nelle festività natalizie, che segue antiche ricette tramandate dai nostri nonni e genitori in un connubio di sapori e saperi che lo rendono di una squisitezza unica. Questo dolce di casa, molto familiare, è frutto del risultato di profondi legami vincolanti con fattori quali la tradizione, il territorio, le materie prime, in un mix di storia ed ingredienti di qualità tanto da considerarlo come espressione del patrimonio culturale canosino ora nazionale."""Mentre, la, al 45° anno di attività, ha fatto pervenire un documento a firma delladi adesione alla promozione del dolce tipico di Canosa di Puglia. """La sfogliatella è un prodotto realizzato con impasto di zucchero e farina, ripieno di mandorle, marmellata di uva o mele cotogne, cotte al forno, cannella e chiodi di garofano, piccole rose di un gusto delizioso e che ricorda tutti i sapori e le emozioni del passato e delle radici del territorio.Le proprietà organolettiche grazie alle mandorle e alla frutta sono rilevanti e salutari. Sono presenti vitamina C, calcio, vitamina D, magnesio e proteine, che rendono la sfogliatella un dolce perfetto per il Natale. Ha un elevato contenuto proteico grazie anche alle uova nell'impasto."" E' quanto riporta il documento consegnato dalla, delegata ANT "Giuseppe Lombardi" di Canosa di Puglia all'amministrazione comunale in considerazione di tutti gli elementi nutrienti della sfogliatella per la promozione del dolce tipico canosino che è stato celebrato nellasagra ad esso dedicato che ha visto affluire tanta gente .Riproduzione@riservata