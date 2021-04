Bisogna vaccinarsi per il bene di tutti

Nella mattinata odierna, S.E Mons. Luigi Mansi, Vescovo della Diocesi di Andria, si è recato presso l'Hub vaccinale di San Valentino per ricevere la prima dose di vaccino, dopo aver effettuato la prenotazione nelle settimane precedenti, come da protocollo. Ha, dunque, atteso con trepidante gioia il suo turno e si è vaccinato. L'occasione è stata propizia per lanciare un messaggio alla comunità, parole di incoraggiamento ad effettuare il vaccino:». Il direttore del Dip. Di Prevenzione Asl Bt, dottor«L'unico inghippo è l'approvvigionamento dei vaccini. Più dosi ci permetterebbero di vaccinare il doppio delle persone che giornalmente ospitiamo in questa struttura. Al momento sono 500, in media, le somministrazioni effettuate quotidianamente». Relativamente alla gogna mediatica sulla validità o meno dei singoli vaccini, il dottor Matera invita alla responsabilità: «Bisogna approcciarsi alla vaccinazione e non al vaccino. Bisogna essere convinti che vaccinarsi e prevenire la malattia è fondamentale. La battaglia la vinceremo sicuramente perché c'è una buona adesione da parte della popolazione malgrado i mass-media e qualche organo istituzionale scientifico abbiano creato un po' di confusione sull'argomento. Più ci vacciniamo, più tuteliamo soprattutto le persone che il vaccino non possono riceverlo»La Puglia oggi è terza regione in Italia per capacità vaccinale, con 1.188.971 dosi somministrate su 1.271.185 dosi consegnate, pari al 93,5% (dato aggiornato alle ore 17,00). Il piano vaccinale sta procedendo in linea con i target stabiliti dal Commissario straordinario per l'emergenza. In attesa dell'arrivo della nuove dosi si è deciso di dare priorità a pazienti fragili e alle seconde dosi per gli over 80. In arrivo domani 152.100 dosi di Pfizer che verranno distribuite tra centri vaccinali, centri specialistici di cura e medici di medicina generale per accelerare la vaccinazione dei fragili, disponendo di quantitativi più abbondanti del vaccino più adatto a loro.Il coordinatore della Rete oncologica pugliese Gianmarco Surico comunica che è stata completata la somministrazione della prima dose di vaccino a tutti i pazienti della Rete in terapia o che l'abbiano interrotta nei ultimi sei mesi. Sono altresì iniziate le secondi dosi e sono state avviate le vaccinazioni anche ai pazienti in follow up che si rivolgono ai centri oncologici. Anche gli hub e i centri vaccinali proseguono con la somministrazione delle seconde dosi agli over 80 e con gli appuntamenti programmati per fasce di età. Il dettaglio delle vaccinazioni per fasce di età è specificato di seguito, Asl per Asl.Nel polo oncologico dell'ospedale di Barletta continua la vaccinazione dei pazienti oncologici mentre al don Uva di Bisceglie si sono concluse oggi le vaccinazioni di 210 pazienti. Su tutto il territorio i medici di medicina generale stanno portando avanti la vaccinazione degli over 80 e dei soggetti fragili. Mercoledì 28 e giovedì 29 aprile invece resteranno chiusi gli hub vaccinali del territorio: al momento le prenotazioni programmate per questi due giorni sono state spostate al 16 e al 17 maggio. L'arrivo domani di 11.700 dosi di vaccino consentirà di riprendere subito la campagna di vaccinazione con continuità e omogeneità.