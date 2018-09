Ballando sotto le stelle

Il più grande spettacolo dopo il Big Bang! Siamo Noi! I titoli di un grande successo musicale e di un programma televisivo di approfondimento sociale per annunciare sui social e in retediche si terràsula partire dalledi. Come da tradizione consolidata, l'evento organizzato e promossoè inserito nel cartellone dell', sotto il patrocinio dell'amministrazione comunale. Tra le novità trapelate, la conduzione della serata che sarà affidata alla dottoressacon due ospiti d'eccezione: l'attricee il. Dopo la partecipazione nel film di successodila canosinasi è superata nel corso di una puntata di, il tribunale più amato e seguito del piccolo schermo diretto dalla giornalistasu Retequattro oltre alle esibizioni in teatro ed agli spettacoli live molto esilaranti di ques'ultimo periodo. Mentre, l'invito alfornirà l'occasione per parlare di, detta ancheuna specificazione della gelotologia "la scienza del sorriso". È una tecnica di terapia d'appoggio praticata da persone, spesso volontari appartenenti ad associazioni che scelgonoLe stesse sono appositamente formate per operare nel settore sociosanitario, attraverso tecniche derivate dall'improvvisazione teatrale, dall'arte del clown, dalla microprestidigitazione, dal teatro. Il loro lavoro è rivolto allaspecialmente ai degenti, spesso bambini, ricoverati in strutture ospedaliere, ed anche in case di riposo, case famiglia, centri diurni, centri di accoglienza per alleviarne lo stato d'ansia e la sofferenza. Lacome forma di cura complementare alla medicina tradizionale, con la gioia e la creatività parti integranti del processo di cura tesa alla. Inoltre, durante lo spettacolosi esibiranno ilcon la ballerina. gli atleti della ASD Hollywood Dance Canosa, 3 coppie provenienti dalla Sicilia e altre da varie città della Puglia. Luci, colori, strass, luccichii, musica, un ensemble collaudato per promuovere la danza, uno sport a tutti gli effetti con tutti i suoi tratti distintivi: dalle regole al rispetto delle coppie avversarie, alle competizioni che richiedono un'ottima preparazione atletica, in termini di forza, elasticità muscolare e di resistenza alla fatica, in qualsiasi stagione dell'anno e d'estate a cielo aperto sotto le stelle.