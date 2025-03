Antonio Faretina alla rassegna libraria “Canosa di Puglia tra scrittori e storie”

Cresce l'attesa per il quinto appuntamento dellaintitolatache si terrà alleercoledìpresso i sotterranei del Museo dei Vescovi in Via Sicilia. Verrà presentata la testimonianza "" dicon la professoressain veste di moderatrice. Nel corso dell'incontro si ricorderà la compianta«la bambina dagli occhi di vetro»venuta a mancare a soli 18 anni, che era affetta dalla, una rara patologia neurologica dello sviluppo, che colpisce prevalentemente soggetti di sesso femminile. La malattia che interessa il sistema nervoso centrale, è una delle cause più diffuse di grave o gravissimo deficit cognitivo, chi ne è colpito comunica con l'intensità dello sguardo.diè rimasta indelebile nei ricordi della comunità canosina ed in particolare adnella sua testimonianza per l'incontro della rassegna, patrocinata dal Comune di Canosa di Puglia, che tratta tematiche importanti scritte da autori canosini o storie sulla città, definita "la piccola Roma".L'autore canosinoha ricoperto -a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta- il ruolo di co-fondatore del Gruppo Teatrale Amatoriale "I POS-ATTORI" e di componente della Compagnia Teatrale Amatoriale "IDEATEATRO 89"; fondatore del Comitato "Vivi la Città; fondatore e co-organizzatore di tredici edizioni de "La Passione Vivente" del Gruppo Teatrale Parrocchiale Don Bosco, rivolto a giovani adolescenti, anche con problematiche di varia natura. Inoltre è co-fondatore (2012-2023) della Compagnia Teatrale Amatoriale TEATRONUOVO. Dal 1988 è componente del Comitato feste patronali e da 15 anni è socio della PRO LOCO cittadina. Pubblicherà a breve due libri in dialetto: Vù dòche à la Canusòne, e Sò de Canàuse e me ne vànde. Ha all'attivo, il libro-testimonianza "con la prefazione del giornalista Paolo Pinnelli, pubblicato l'anno scorso.