Asl Bt: Un questionario con Qr-code sulla qualità dei servizi di ricovero

. L'obiettivo è quello di raccogliere l'opinione dei pazienti sui presidi ospedalieri della Asl Bt, di avere un dialogo costante con i fruitori dei servizi per agire in maniera mirata nell'ottica del miglioramento costante. La Asl Bt ha avviato unsuie sulle: inquadrando un q-code il paziente, o un parente, potrà accedere comodamente al questionario sulla propria esperienza di ricovero. Sono garantite privacy e riservatezza. Il progetto è stato avviato ad aprile ed andrà avanti fino alla fine dell'anno: l'elaborazione dei dati in forma aggregata permetterà di definire un piano di miglioramento.- commentaDirettrice Generale Asl Bt – è quello di offrire all'Azienda rilevanti spunti di riflessione, opportunamente analizzati e riscontrabili dallo studio delle risposte al questionario, con lo scopo di approntare nel 2024 il "Piano di miglioramento" volto a favorire azioni che siano in grado di controllare i rischi, di promuovere l'assunzione di responsabilità da parte degli operatori sanitari ed indurre i cambiamenti di sistema necessari".Il progetto nasce dalla collaborazione tra l'Unità operativa di Informazione, Comunicazione, Polo Universitario e Formazione e l'Unità operativa di Gestione Rischio Clinico, Qualità e Bed Management. "Consentire ai cittadini utenti ricoverati di rispondere ad un questionario sui servizi di ricovero e cura, in modo così chiaro ed intuitivo è un esercizio di trasparenza - prosegueDirettore Sanitario Asl Bt – ed evidenzia la necessità ed il dovere, da parte dell'Azienda, di rispondere alle esigenze dei pazienti, producendo in tempi rapidi gli opportuni miglioramenti""Fondamentale risulta in questo caso - concludeDirettore Amministrativo Asl Bt - la sinergia tra diverse UOSVD, all'insegna della imprescindibile dematerializzazione degli atti, dell'innovazione tecnologica e della semplificazione del rapporto tra Azienda e cittadini".