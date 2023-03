ASL BAT : Per CANOSA, solo provvedimenti di facciata

;

Imminente riduzione dei tempi di attesa per le indagini strumentali e visite specialistiche, facendo ricorso, inizialmente, ai 30 milioni messi a disposizione dalla Regione per tale finalità e nel contempo, programmando l'assunzione del necessario personale medico e non, che consentendo "l'allungamento dei tempi di attività" di dette attrezzature, fino a 24 ore giornaliere, compreso i giorni festivi, potrebbe realizzare anche "l'azzeramento" di dette liste e non "vanificare" gli acquisti delle ultime attrezzature; la diffusione capillare, (sia tramite social che, affissione di Comunicati, all'ingresso di tutte le strutture sanitarie dell'ASL) della "prevalente modalità di accesso", al Day Service Multidisciplinare, "tramite CUP", per "ridurre" l'increscioso, consueto, quasi "OBBLIGATORIO" ricorso alla "visita" presso lo studio "privato" dell' operatore di turno; uso improprio delle strutture pubbliche, "noto a tutti", facilmente evidenziabile, dall'analisi delle differenza tra il totale degli interventi effettuati e il numero delle prenotazioni prenotate dal CUP; di reperire e approntare, nell'Ospedale di BISCGLIE, gli "spazi necessari" per "RIATTIVARE" la U.O. di GERIATRIA (unica branca specialistica tra BARI e FOGGIA), che la "scellerata programmazione sanitaria" ha trasferito dall'Ospedale di CANOSA ma, non abolita, la cui attività , per mancanza di spazi necessari alla sua allocazione, sembra sia stata "abusivamente, temporaneamente sospesa"; di affrontare la problematica dei Pronti Soccorsi Ospedalieri legata, come da più parti denunciato, al personale sottodimensionato, costretti a turni massacranti e al numero di prestazioni giornaliere insostenibile, con conseguenti lunghe attese per i codici gialli e verdi (- circa 6 o 7 ore- vero "calvario", specie da parte di pazienti fragili - ANZIANI).

Medico al P.S. dell'Ospedale Giovanni XXII di BARI ; 17 Marzo - Infermiere del P.S. Ospedale SS. Annunziata di TARANTO

18 Marzo – Dottoressa del P.S. dell'Ospedale 'San Paolo" di BARI !)

Ultimamente, codesta, tramite social e vari quotidiani, ha comunicato, con enfasi,acquisto di una nuova Risonanza Magnetica 3 TESLA per l'ospedale didi nuove attrezzature e "di alcuni ulteriori spazi, sia per il "Nuovo" laboratorio di analisi che, per il "Nuovo" Pronto Soccorso dell'Ospedale- la Cappella dell'Ospedale(per la verità, esistita da sempre);- l'arricchimentoSERVICE(Chirurgia generale, Chirurgia Plastica ed Oculistica) con l'aggiunta dellaIl tutto come ", stando alle affermazioni di vari dirigenti e ai risultati dell'occupazione dei posti letto dellaad un anno dalla sua attivazione:, (se supportata dal numero delle dimissioni e/o decessi, a distanza dai giorni di ricoveri) per verificare l'ollegamento tra i due "di cura (, il trasferimento",dalla propria vecchia sededi proprietà", di Via BOVIO n.3 , a quelladel secondo piano dell'attuale Presidio Post Acuzie ().il continuo trattamento" verso la nostra CITTA', in confronto ai provvedimenti adottati per BARLETTA e BISCEGLIE e le condizioni sanitarie disastrose, in cui siamo stati ridotti,in vistadella costruzione del nuovo ospedale di Andria, rappresenta lastandoll'articolo pubblicato dalla Gazzetta del Mezzogiorno dello scorso, dal titolo:"TRE MESI PER RISONANZA MAGNETICA. LA PUGLIA DELLE LISTE di ATTESA";altresì, che l'Ospedale di BISCEGLIE,, esclusa la U.O. di Malattie Infettive, rispetto all'ex ospedale di Canosa, è stato interessato da ampliamenti di spazi, sia per il "Nuovo" laboratorio di analisi che, per il "Nuovo" Pronto Soccorso; provvedimenti dovuti all'apprezzabile,", che annovera consiglieri regionali, ex europarlamentari, ex "coppia" di ministri che, si sono sempre interessati,per la propria città;La recente assunzione di, sono certo che, tutti i dipendenti dell'Azienda avrebbero voluto condividerla, come in passato,purtroppo, stante l'attuale grave crisi in cui versano i nostri ospedali, per la non più sostenibile carenza di medici e di infermieri, essendo percepita comedella funzione amministrativa, su quellaviene vissuta comeverso chi, anche se", assicura l'assistenza, rischiando quotidianamente la propria "per le frequenti aggressioni.(ultimi casi:16 Marzo -Per il predetto stato, in cui sono stati ridotti, negli ultimi decenni, i nostri ospedali, forse qualcuno (politici, burocrati, ecc.) dovrebbe provare unIn verità, dovremmo "" anche noi tutti, in quanto ci siamoper non dire dianzichésull'operato dei nostri amministratori: atteggiamento che sembra abbia" anche, qualche rappresentante locale del Clero che, contrariamente ai messaggi quotidiani di Papa Francesco, sembra,) come più sensibile allapolitico/amministrativo cittadino, anziché ai bisogni della gente comune; motivo per cui, le figure più deboli, più fragili si sono sentite sole ed hanno rinunziato persino alla partecipazione della vita pubblica. Buona riflessione e buon lavoro alla nostra Direzione.Primario Geriatra f. r.già 1° Direttore Sanitario ex AUSL BA/1 di ANDRIA