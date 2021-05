Andrea Pugliese al webinar "Agricoltura e legalità"

La Commissione Regionale, insieme alle delegazioni diocesane, per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia, la pace, la custodia del creato, ha organizzato un cammino di riflessione verso la, che si terrà a. Il percorso coinvolgerà le diocesi pugliesi per aree geografiche, allo scopo di individuare ed evidenziare i "nodi da sciogliere" relativi all'intero territorio regionale, che saranno convogliati nella più estesa riflessione della Settimana Sociale, dove le questioni ambientali e i temi riguardanti il lavoro troveranno una giusta sintesi, permettendo così di avviare processi condivisi.(Foggia-Bovino; Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo; Cerignola-Ascoli Satriano; San Severo; Lucera-Troia) è in programma alle ore 9,00 di sabato 15 maggio il webinar sul tema Tema:in diretta streaming sulla pagina Facebook "Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano" e sul canale YouTube "DiocesidiCerignola".Al convegno in rete interverranno:– Arcivescovo Metropolita di Foggia – Bovino;– Arcivescovo Metropolita di Taranto;– Direttore provinciale Coldiretti;– Procuratore capo della Repubblica di Foggia;– Università di Foggia – Dipartimento di Agraria;– Consulente ambientale.Modera:, Capo redattore de "La Gazzetta del Mezzogiorno – Edizione di Capitanata".L'appuntamento sui social sarà l'occasione per la Chiesa e le realtà del territorio per focalizzare l'attenzione sulla tematicadi grande attualità ed interesse per le comunità.