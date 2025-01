Secondo la definizione che ne dà l'enciclopedia Treccani,è il "nome dato dai Greci agli abitanti della Puglia settentrionale (Daunia), tra l'Ofanto e il Fortore. Il loro eponimo era 'Dauno', che, secondo la leggenda, figlio di Licaone, venne in Italia con i fratelli Iapige e Peucezio. Centri principali della Daunia erano Arpi (l'antica Foggia), Luceria, Teano Apulo,Aecae (il nome storico della Città di Troia) e Herdonia (Ordona)". La grande storia del popolo dei Dauni è al centro di un progetto che sta attraversando in tour tutta la Puglia. Lo scorsopresso l'ITET Giannone a Foggia,ha presentato "Si tratta di un progetto finanziato attraverso l'Avviso Pubblico della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura "TOCC-Transizione Digitale Organismi Culturali e Creativi". L'iniziativa unisce due province, mettendo insieme la BAT (Barletta-Andria-Trani) e la Capitanata. La prima presentazione si è tenuta il. Il tour di presentazione di Daunix sta attraversando tutta la Puglia e, dopo le tappe di Canosa e di Foggia approderà a Margherita di Savoia (6 febbraio, Biblioteca De Luca), Trinitapoli (19 febbraio, Biblioteca Mons. Vincenzo Morra), Lecce (26 febbraio, Biblioteca Bernardini), Brindisi (27 febbraio Biblioteca Mediaporto). Il tour proseguirà nelle biblioteche di Trani (6 marzo), Foggia (il 3 e il 24 marzo), Barletta (19 marzo), nel Museo Civico di Bari (27 marzo) e nella Biblioteca Acclavio di Taranto (10 aprile). Il librovuole congiungere le istituzioni culturali della regione Puglia, con l'ambizione di creare una solida sinergia tra i territori, capace di offrire a tutti, l'occasione di poter conoscere, in modo attivo e partecipato, il patrimonio culturale.diventa dunque anche un percorso culturale regionale e propone attività di promozione della lettura per le scuole e per le famiglie, alla scoperta della storia e dell'archeologia di un territorio meraviglioso. Saranno coinvolte le scuole in un laboratorio di animazione culturale sulla storia dei dauni con la lettura, l'osservazione e l'esplorazione tattile di riproduzioni di reperti realizzati con la stampante 3d, travestimenti e infine giochi sui reperti dei musei.