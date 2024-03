Alla Provincia : Opposizione seria e costruttiva

Si è riunito nella giornata di ieri presso la sede della Provincia di Barletta-Andria-Trani ad Andria, il primo Consiglio Provinciale dopo le elezioni del 17 marzo scorso. Dopo la proclamazione degli eletti è stato approvato ilNell'occasione si è costituito ilcomposto da(Minervino Murge),(Canosa di Puglia),(Barletta),(Bisceglie) e(Trani). Il gruppo ha da subito chiesto di conoscere lo stato dell'arte della Provincia in materia di bilancio, dotazione organica, progetti e lavori in corso e soprattutto gli obiettivi e le scadenze per quanto riguarda interventi sulla viabilità ed edilizia scolastica, principali competenze della Provincia.Per l'occasione, il consigliereha dichiarato: """In attesa del ritorno al voto per i cittadini della Provincia, superando la scellerata Legge Del Rio, gli interventi nel territorio della BAT devono tornare ad essere centrali nell'agenda politico-amministrativa. Da subito abbiamo dato la nostra disponibilità a collaborare per il bene comune auspicando un coinvolgimento diretto nelle scelte importanti.Accogliamo con favore le parole del Presidente Lodispoto e di tutto il Consiglio, volte alla massima collaborazione e coinvolgimento della minoranza. Ho chiesto, ha aggiunto il Consigliere Vitrani: l'impegno da parte di tutti a rendere la Provincia più percepita e vicina ai cittadini nel nome della trasparenza e della responsabilità comune. Auguro al Presidente ed al Consiglio tutto, ai dipendenti della Provincia Barletta Andria Trani un buon lavoro."""