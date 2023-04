Al via il concorso “Premio Nazionale di Arti Letterarie Metropoli di Torino”

Nuove opportunità per scrittori con la nuova edizione del concorsoIl contest letterario mette in palio un montepremi complessivo di 2.000 € oltre alla pubblicazione gratuita delle opere e alla consegna di medaglie, targhe e altri riconoscimenti. Sono le anticipazioni del Centro Artistico Culturale "Arte Città Amica" che ha da poco presentato il concorso intitolatoL'Associazionecostituitasi nel 2001, si occupa tra l'altro di organizzare mostre, concorsi e altri eventi dedicati al mondo dell'arte, della letteratura, della pittura e della grafica. Le iniziative del Centro Artistico Culturale che ha sede nella città di Torino, si svolgono sia sul territorio piemontese che a livello nazionale. Giunto alla, il premio dedicato alle arti letterarie ed organizzato sotto l'egida della Regione Piemonte e della Città Metropolitana di Torino si articola nelle seguenti 5 sezioni:(romanzi, raccolte di racconti, fiabe, biografie, libri per bambini e ragazzi);(a tema libero);(a tema libero anche se inserito in qualche antologia);(anche se già pubblicate);(edito ed inedito). Possono partecipare al concorso autori italiani e stranieri con elaborati in lingua italiana a tema libero. Gli elaborati partecipanti al premio non saranno restituiti.- Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile.con le seguenti modalità:Spedizione postale, in unica busta regolarmente affrancata e indirizzata al Centro Culturale Arte Città Amica di Via Rubiana, 15 - Torino. Ogni opera dovrà essere inviata in quattro copie allegando il modulo d'iscrizione sotto riportato. In caso di partecipazione a più sezioni sarà possibile effettuare la spedizione cumulativamente, in unica busta, indicando a quale sezione ogni opera sarà associata.Invio on line, (non ammesso per la sezione prosa edita) all'indirizzo lett2023@artecittaamica.it, (con files di testo per le sezioni inedite) e allegando il modulo d'iscrizione sotto riportato.In caso di partecipazione a più sezioni è possibile effettuare la spedizione cumulativa, inserendo tutte le opere nella stessa email, indicando a quale sezione ognuna è associata.Allegare copia del bollettino di pagamento.La quota di partecipazione è fissata in € 20 per una singola sezione, valida anche come quota associativa in qualità di socio sostenitore per l'anno 2023 di Arte Città Amica Centro Culturale.Ogni sezione in più, comporta una maggiorazione di € 10.La quota potrà essere versata sul conto corrente postale numero 51814473 o bonifico bancario IBAN: IT46P0760101000000051814473 intestato a:Arte Città Amica Centro Culturale, via Rubiana, 15 - 10139 Torino oppure con assegno,vaglia postale o versata direttamente alla segreteria del Centro nel termine indicato.È importante indicare nella causale di versamento: "Premio Nazionale d'Arti Letterarie".La partecipazione al concorso costituisce implicita autorizzazione al trattamento dei dati personali, in applicazione della normativa vigente in materia di privacy e trattamento dei dati.Il Centro Culturale Arte Città Amica si impegna ad utilizzare i dati richiesti, esclusivamente ai fini del presente concorso e della propria attività culturale, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR").Sono ammesse solo copie dattiloscritte. Eventuali copie scritte a mano annulleranno la partecipazione al premio.E' prevista, come negli anni precedenti, la realizzazione di un'Antologia, con il verbale della giuria e la pubblicazione delle opere premiate e segnalate, inoltre saranno inseriti altri autori ritenuti meritevoli di pubblicazione, pur non rientrando nella rosa dei vincitori, per un totale di 20 racconti e 30 poesie, comprese quelle premiate.L'Antologia sarà consultabile e scaricabile gratuitamente dal sito di Arte Città Amica dalla sezione concorsi, dopo la cerimonia di premiazione che avverrà il 28 ottobre 2023 presso il Teatro S. - PREMI -(per ogni sezione)1° classificato: trofeo, diploma d'onore e assegno di € 500,00 e antologia2° classificato: targa d'argento, diploma d'onore e antologia3° classificato: targa d'argento, diploma d'onore e antologia4° classificato: targa d'argento, diploma d'onore e antologia5° classificato: targa d'argento, diploma d'onore e antologiaPer la Sezione speciale saggio verranno definite solo menzioni d'onore da parte della giuria con targa d'argento e diploma.Saranno assegnati altri premi comprendenti segnalazioni con diploma d'onorePubblicazione gratuita sull'antologia di tutti i premiati e degli autori ritenuti meritevoli.Per i premiati vi sarà una motivazione scritta da parte della giuria.I premi non sono soggetti a ritenuta d'acconto come precisato dalla Risoluzione Ministeriale n. 8/1251 del 28/10/1976."Direttore letterario: Danilo Tacchino (giornalista, scrittore);Prosa edita: Bruna Bertolo (giornalista, Scrittrice), Mauro Minola (docente, scrittore), Pier Giorgio Tomatis (editore, scrittore);Volume di poesie: Andrea Bolfi (poeta e scrittore), Bruno Giovetti (poeta, scrittore), Mario Parodi (poeta e scrittore);Poesia singola: Piero Abrate (giornalista, poeta), Angelo Mistrangelo (giornalista, poeta), Danilo Torrito, (poeta e scrittore).Prosa inedita: Claudio Calzoni (scrittore, musicista), Davide Ghezzo (docente, scrittore), Imma Schiena (docente, scrittrice),Saggio: Massimo Centini, (docente e scrittore); Danilo Tacchino (giornalista, scrittore), Ernesto Vidotto (Presidente Centro Studi Cultura e Società). 