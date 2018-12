Al "Fermi" le eccellenze in lingua inglese

Honouring achievement, promoting continuity, rewarding excellence: facendo propri i tre punti essenziali argomento degli ultimi Seminari Nazionali Trinity del 2018, ilha fatto registrare dei casi di assoluta eccellenza nelle competenze in lingua inglese dei propri studenti, con alcuni ragazzi arrivati a sostenere con successo glidi livello equivalente a C1 e C2 del QCER al termine della scuola secondaria di secondo grado. E' quanto riporta il sito ufficiale della scuola internazionale Trinity College con l'intervista alla professoressadocente del Fermi che ha parlato di questa coinvolgente esperienza. """Il nostro liceo si è registrato come sede di esami Trinity quasi 20 anni fa. La nostra attuale dirigente scolastica,era ai tempi docente di lingua inglese nel nostro istituto e referente Trinity. In seguito, ho ereditato il ruolo di punto di riferimento per gli esami all'interno dell'istituto avendo così la fortuna di portare avanti la lunga e positiva esperienza accumulata in precedenza. Nel corso degli anni abbiamo osservato che i nostri ragazzi terminano i cinque anni della scuola secondaria di secondo grado con una preparazione sempre più approfondita. Quando sono diventata referente Trinity di questo istituto, poteva capitare di preparare alcuni studenti per il Grade 7 dell'esame GESE di Trinity - equivalente al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento, alla fine del terzo anno. Oggi, invece, riusciamo già a far sostenere il Grade 7 ad alcuni ragazzi al termine del primo anno.e. L'Istituto Fermi ha fatto registrare ben più di un caso di assoluta eccellenza, specialmente se si considera che le indicazioni nazionali del Ministero del'Istruzione prevedono il raggiungimento del livello B2 in uscita dalla scuola secondaria di secondo grado. Negli anni sono stati tanti i ragazzi che hanno vinto la Rewarding Excellence Competition organizzata dal team di supporto di Trinity in Italia. Alcuni studenti hanno sostenuto con successo gli esami GESE 11 e 12 - equivalenti a C1 e C2 del QCER, ndr - anche al quarto anno, mentre ho già avuto alunni che addirittura al primo anno di liceo sono stati in grado di passare l'esame GESE 8 - livello B2. Al secondo anno, invece, mi è capitato di preparare studenti per l'esame GESE 9, anch'esso equivalente al livello B2""". La professoressa, ha concluso affermando che """La filosofiaè innegabilmente molto positiva""".è ispirare docenti e studenti attraverso la creazione di esami stimolanti e appaganti in grado di far sviluppare le abilità comunicative necessarie nel mondo di oggi. Al centro delle attività di Trinity vi è la convinzione che le abilità comunicative, come anche quelle performative, migliorino la vita e abbattano le barriere e che debbano essere accessibili a tutti. Lo scopo di Trinity è promuovere e favorire le migliori abilità comunicative e performative possibili attraverso esami, contenuti e formazione innovativi, personali e autentici.