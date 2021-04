Acque di balneazione 2021, risultati eccellenti per la BAT

"La Regione Puglia ha reso nota la classificazione delle acque di balneazione della provincia di BAT, per la stagione balneare 2021. Tali dati sono stai elaborati sulla base delle valutazioni riferite al quadriennio 2017-2020 e denotano una qualità eccellente delle acque in tutti i comuni costieri della provincia". Ad annunciarlo è il consigliere regionale e presidente del gruppo PD"I risultati della classificazione ARPA - spiegariguardano analisi condotte in punti di balneazione individuati decreto di giunta regionale del 16 novembre 2010 nelle città di Barletta, Trani, Bisceglie eGli esiti positivi emersi dalle analisi rappresentano un grande risultato per l'intero territorio pur con la consapevolezza di poter ancora migliorare grazie ad interventi mirati e volti al superamento delle criticità. Una buona qualità delle acque - conclude il- èdel nostro territorio in una stagione balneare che dovrà essere quella del rilancio delle attività ricettive".