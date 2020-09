A proposito de "La Filantropica"...

Leggo (e mi stupisco!) che i locali storicamente occupati dall'Associazione "La Filantropica" sono oggetto di un vivace dibattito circa la loro futura destinazione, che una delibera comunale ha identificato (con linguaggio volutamente criptico/burocratico) in una attività commerciale che non arrechi pregiudizio all'immagine del Comune di Canosa di Puglia e rientri nei codici ATECO: 55.30.2- 56.10.1- 56.10.11- 56.10.30 -56.30.00. E mi chiedo: dopo aver verificato la rispondenza ai previsti requisiti ATECO,I margini di giudizio mi paiono assai indefiniti e comunque di troppo libera interpretazione. Ciò premesso, nMa sento di poter sposare con entusiasmo il suggerimento circostanziato e propositivamente lungimirante che Mario Riccardo Limitone ha avanzato a nome di Italia Nostra. Mi auguro che anche questo mionon debbano trasformarsi nell'ennesimo, ripetitivo tributo pagato a quei dilaganti fenomeni di un certo modernismo che assai poco, secondo me, hanno da spartire con la più autentica tradizione locale