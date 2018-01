A lezione dal grande Fergal Kavanagh

Il rientro degli alunni dellasarà all'insegna di musica, spettacolo, inglese e tanto divertimento!Conche è stato interamente realizzato dal professor, esperto nell'insegnamento attraverso la musica, formatore docenti da diversi anni, ex docente universitario, autore di un noto libro di testo per la scuola media, nonché ex dj radiofonico. Ideato per l'apprendimento della lingua inglese, lo spettacolocome lo definisce lo stessoLo spettacolo è l'accordo perfetto tra musica e lingua straniera. La musica, infatti rappresenta uno degli strumenti didattici più efficaci nell'acquisizione della lingua straniera, in quantoIl progetto è stato interamente realizzato in un contesto di crescente complessità pedagogica: lnell'ambito della variegata realtà multiculturale presente nelle scuole.si caratterizza, quindi, come una risorsa per inserire nei tradizionali curricoli degli alunni, una diversa metodologia, per l'apprendimento della lingua inglese.- Ha dichiarato la professoressa, docente di lingua inglese, a nome di tutta la comunità scolasticanella presentazione dell'evento che si terràalle, presso ilin via G.Parini n.48. Uno spettacolo interattivo e divertente, ideato per studiare e imparare, l'inglese attraverso la musica pop.