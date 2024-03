A Bari, il tour nazionale dell’Ercole Olivario 2024

Si è tenuto oggi presso la Camera di Commercio di Bari, il secondo appuntamento delIl concorso nazionale, che premia le migliori produzioni del settore olivicolo-oleario d'Italia, si è posto comela forte, dando vita ad un vero e proprio tour di selezioni regionali ed incontri che, mantenendo i parametri di serietà e trasparenza propri dell'Ercole Olivario, mirano a stringere in maniera sempre più vigorosa,"È la prima volta che il concorso viene presentato nei territori regionali - ha dichiarato– e la Puglia, un'eccellenza del comparto, è di fatto la prima tappa dopo l'Umbria a ospitare le selezioni regionali di un concorso molto importante per i produttori, in quanto momento di confronto sui livelli di qualità raggiunti e occasione di promozione".I prossimi appuntamenti del viaggio dell'Ercole Olivario in Italia si terranno in; momenti durante i quali verranno svelati i finalisti regionali selezionati a seguito degli assaggi e che si contenderanno il prezioso riconoscimento del Tempietto di Ercole Olivario, l'Oscar dei concorsi per l'olio di alta qualità d'Italia.La conferenza di stamattina a Bari è stata anche l'occasione per proclamare leche sono state selezionate per prendere parte alla finale dellaA rappresentare la Puglia alle finali nazionali, per lal'Azienda Agricola Le Tre Colonne di Salvatore Stallone di Giovinazzo (BA); l'Azienda Agricola Donato Conserva di Modugno (BA); Ciccolella Società Agricola di Molfetta (BA); Frantoio Galantino di Bisceglie (BT). Mentre per lasaranno: lAzienda Agricola Donato Conserva di Modugno (BA); Intini s.r.l. di Martina Franca (TA); l'Azienda Agricola Pia Gloria Serrilli di San Marco in Lamis (FG); la Società Agricola Torre Rivera di Andria (BT); l'Azienda Agricola Di Martino di Trani (BT) e l'Azienda Agricola Bisceglie Maria di Santo Spirito (BA).Nella giornata sono stati altresì conferiti i primi tre premi "Piccole Produzioni – Puglia" del", sezione a latere dell'Ercole Olivario 2024: 1° classificato la Soc. Agr. Petrizzelli snc; 2° classificato l'Az. Ag. "I nonni" di Matteo Di Sabato Annarita; 3° classificato l'Az. Agr. Cannillo Cecilia.della 32esima edizione dell'Ercole Olivario verranno proclamati edurante i due giorni di cerimonia che si terràIl concorso nazionaleè organizzato da Unioncamere Nazionale, Camera di Commercio dell'Umbria, Sviluppo e Territorio – Azienda Speciale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma per lo sviluppo e la crescita di Roma e della regione Lazio; ICE - Agenzia per la Promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane; Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; Ministero dello Sviluppo Economico; Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) - Centro di Ricerca Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari (IT) Sede di Pescara; Italia Olivicola ed Unaprol.