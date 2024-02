Verso l' 11^ Giornata Nazionale di Prevenzione dello Spreco Alimentare

"Make the difference. Stop #foodwaste" è il tema della(ideata e istituita nel 2014 su iniziativa del Ministero dell'Ambiente, in collaborazione con la campagna Spreco Zero e l'Università di Bologna) che si celebra. Ile nel 2023 ha distribuito a livello nazionale 118mila tonnellate di cibo, di cui 44mila salvate dallo spreco che equivalgono a 77.104 tonnellate di CO2 evitate. Un impegno chedell'ONU: il GOAL 12.3, che auspica il dimezzamento entro il 2030 dello spreco alimentare sul nostro pianeta.Ilè favorevole a tutte le iniziative che possono concretamente favorire la riduzione dello spreco alimentare, compresa la, al punto che ha partecipato attivamente a diverse iniziative in tal senso (tutte con nomi diversi, per evitare il richiamo al cibo per cani, ma con lo stesso scopo): dal progetto "" con Metro nel 2015 a "" nel 2018, fino ail progetto promosso dalla Federazione italiana dei Pubblici Esercizi in collaborazione con Comieco nel 2019."L'esperienza di Banco Alimentare di tutti questi anni suggerisce innanzitutto il metodo dellae della, in particolare nelle scuole, capace di trasmettere una. È in gioco una concezione del rapporto con le risorse, con le persone e con l'ambiente in generale, che si nutre di collaborazione, di co-progettazione, di ascolto e dialogo come leva fondamentale per favorire l'adozione di comportamenti virtuosi e più sostenibili. In casa e fuori casa", dichiaraPresidente Fondazione Banco Alimentare.Sul territorio il, che quest'anno compie, si adopera quotidianamente per generare una crescente consapevolezza nei cittadini, a partire dai più giovani, verso lo spreco alimentare. Lo fa condi ogni ordine e grado della provincia e con accordi con istituzioni e aziende. Come quelli siglati con l'e con(sottoscritto per la prima volta nel 2021 e rinnovato a gennaio 2024), che mirano a coinvolgere un numero sempre più elevato di attori in un'attività che crea benefici di tipo sociale, economico, ambientale ed educativo."Banco Alimentare recupera e distribuisce cibo 365 giorni l'anno e le tante storie con cui veniamo in contatto ci insegnano che quello che cambia veramente la realtà è la, consapevoli che, poco o tanto, è sempre un dono. Questo è il punto da cui partiamo quando incontriamo, per esempio, i ragazzi nella nostra attività di sensibilizzazione nelle scuole", spiegapresidente del Banco Alimentare della Daunia "F. Vassalli" che aggiunge: "La gratitudine conduce, del valore di ciò che troviamo a tavola quando torniamo a casa da scuola, del valore di ciò che mettiamo nel carrello della spesa. È la gratitudine che ci rende più attenti a non sprecare e che ci spinge a trovare modi sempre più efficaci per essere protagonisti attivi nel modello di economia circolare, cercando sinergie con chi è cosciente che cibo sprecato significa maggiori costi per l'industria, per la distribuzione, per l'ambiente e soprattutto una maggiore ingiustizia sociale".L'attenzione a non sprecare cibo diventa sempre più centrale se si considera che, nel 2023, sul territorio si è registrata unacon un conseguente. Il numero di persone assistite dal Banco Alimentare della Daunia, attraverso le 121 strutture caritative convenzionate, è passato infatti(con un incremento del 9,38%). Nel 2023 il Banco Alimentare della Daunia ha distribuito 1.018.321 kg di alimenti, di cui