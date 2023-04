Un premio per i giovani musicisti pugliesi: Next Generation Award

Si chiamaed è un premio rivolto a giovani musicisti pugliesi, singoli o in band composte da massimo 5 componenti, tutti aventi un'età compresa tra i 18 e i 29 anni. Il Premio è promosso dal Teatro Pubblico Pugliese nell'ambito del progetto Hermes e finanziato dalIl vincitore sarà premiato con la produzione di un E. P., e con il suo posizionamento nei canali della distribuzione digitale, nonché con la produzione di un cd e con un concerto che sarà organizzato al, città capofila delPer concorrere al Premio, è prevista la partecipazione ad un percorso di accompagnamento che ha l'obiettivo di rafforzare le competenze dei giovani musicisti nella scrittura musicale, nell'interpretazione ed espressione scenica e nella competenza musicale.Il percorso, proposto dall'Ass. GRIDO aps, si svolgerà in Puglia entro il mese di Giugno 2023 e sarà condotto da:in arte Reverendo – Compositore, autore, musicista;– giornalista, DJ, conduttore radiofonico;discografico della Garone Records. Gli artisti interessati a partecipare al Percorso e quindi concorrere al Premio potranno inviare la propria candidatura entro e non oltre le ore 18:00 del 4 Maggio 2023 all'indirizzo tpp@pec.it compilando la modulistica disponibile insieme all'Avviso nell'apposita sezione https://archivio.teatropubblicopugliese.it/amministrazione_trasparente.phpOltre ai documenti richiesti, gli artisti dovranno indicare siti web e/o link web dove poter ascoltare nr. 03 brani da essi stessi scritti, eseguiti ed interpretati. Una volta conclusa la call per le candidature, gli artisti selezionati saranno invitati ad esibirsi in una audizione live, durante la quale potranno eseguire i tre brani presentati insieme alla candidatura in un tempo massimo di 15 minuti ciascuno. Le audizioni si terranno il 12 Maggio dalle 20:00 alle 00:00 al "Crossroads" a Bari. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria progetti TPP: progettitpp@teatropubblicopugliese.it - tel. 0805580195