Un bilancio più che positivo per la Puglia olivicola

"Sono fiero e orgoglioso per ciò che la Puglia, ancora una volta, è riuscita a dimostrare in questa tre giorni fieristica altamente specializzata: la qualità e l'eccellenza delle nostre produzioni olearie, ma anche la forza e la tenacia di tutto un comparto che, nonostante numerose difficoltà congiunturali, continua a mantenere un appeal straordinario in Italia e all'estero". È il commento dell'assessore regionale all'Agricoltura,in occasione della giornata conclusiva della 15esima Edizione del Salone degli extravergini tipici e di qualità,animato dalle Città dell'Olio di Puglia, associazione di rappresentanza dei comuni che producono olio EVO, in collaborazione con la Regione Puglia.Numerosi i visitatori e i buyers che hanno fatto visita agli stand pugliesi i quali, tra gli altri, hanno accolto l' 11 marzo scorso, anche il. "Le manifestazioni di settore sono un'importante vetrina espositiva per le nostre imprese - ha proseguitoche hanno bisogno di accrescere costantemente relazioni e connessioni con buyers, soprattutto stranieri, fornitori e rappresentanti della grande distribuzione, opinion leader nazionali ed esteri, per esempio. Per questo la Regione Puglia continua a sostenere le imprese e i territori, con azioni e risorse mirate, seguendo una precisa strategia, la partecipazione a fiere ed e eventi che accrescono fama e riconoscibilità dei nostri prodotti agroalimentari. Vorrei poter ringraziare uno ad uno tutti gli imprenditori, con i loro collaboratori, per aver saputo rappresentare e presentare al meglio la ricchezza del nostro patrimonio oleario. E ringrazio il coordinamento regionale delle Città dell'Olio regionale per le numerose attività promozionali che hanno animato questa breve ma intensa tre giorni fieristica".