Un altro week end archeologico

Doppio appuntamento,alla scoperta delle preziosità archeologiche di. La rassegnaorganizzata dalla Fondazione Archeologica Canosina, dalla ditta Tango Renato-servizi per l'archeologia e il turismo e patrocinata dal Comune di Canosa di Puglia, giunge al suo decimo evento, dopo l'entusiasmante partecipazione di turisti provenienti da tutta la Puglia e regioni limitrofe e di vacanzieri in soggiorno nel tacco d'Italia. I tours che permetteranno di ammirare le vestigia dell'antico capoluogo pugliese saranno:. Partecipando all'itinerario di sabato si potranno ammirare le millenarie vestigia, portando con sé un ricordo indelebile delle antiche bellezze dellacominciando con ilsimbolo dell'età normanno-sveva (XI sec. d.C.-XII sec. d.C.) ed eterna dimora del principe Boemondo d'Altavilla, eroe della I Crociata e zio di Federico II. Successivamente si ripercorreranno le orme del Santo Vescovo Sabino con il periodo paleocristiano (VI sec. d.C. ). Egli fondò numerosi edifici religiosi nell'ambito del territorio ofantino tra cui il(VI sec. d.C.), parte integrante di un complesso di edifici cristiani comprendete la Basilica del Salvatore (VII - VIII sec. d.C.) e la Basilica di S. Maria (IV - VI sec d.C.).Con l'si osserveranno monumenti testimoni di un periodo florido per i cittadini canosini, come latipico esempio di residenza dell'età augustea articolata secondo lo schema italico ad atrio, dove, sono esposti tipici abiti dell'età romana, realizzati dallaInfine, il, epoca dei principes dauni e delle loro tombe a camera, tra le quali sarà oggetto di visita il caratteristiconel quale fu rinvenuta una serie di vasi a figure rosse, una corazza anatomica in bronzo e un elmo celtico, probabile trofeo di guerra. Per tutti coloro che desiderano prendere parte ai percorsi guidati, l'appuntamento è allepresso l'Info Point in Piazza Vittorio Veneto, da dove poi comincerà l'itinerario.. Il percorso permetterà di scoprire lamediante un'affascinante esplorazione del sottosuolo della città ammirando i preziosi ipogei. Quest'ultimi sono dimore ultraterrene dei cosiddettitombe interamente scavate nel tufo e risalenti al IV-III sec. a.C. Dagli ipogei provengono straordinari vasi, ori, armi, oggi ae al. I siti di interesse saranno:(IV-I sec. a.C.), il più importante complesso funerario di Canusium e dell'intera regione;l'(IV-III sec. a.C.), interamente scavato nell'argilla;l(III sec. a.C.), il quale presenta l'affresco del mitologico cane a tre teste Cerbero;l'(IV-III sec. a.C.) da cui proviene il corredo funerario esposto presso ilPer tutti coloro che desiderano prendere parte ai percorsi guidati, l', presso l'ex sede del comando Vigili Urbani, in Viale 1° Maggio da dove poi comincerà l'itinerario. Per ulteriori informazioni e per la prenotazione obbligatoria, si rimanda all'utenza telefonicaed alla pagina Facebook della Fondazione Archeologica Canosina. A fine percorso sarà possibile degustare le tipicità enogastronomiche canosine presso i ristoranti aderenti all'iniziativa in corso di svolgimento.