Ufficio Scolastico provinciale BAT: pronta soluzione per l'istituzione

"Sono lieto di leggere che il Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, dopo la mia richiesta formale al MIUR e all'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia dell'agosto 2020, abbia assuntoCommenta così il consigliere regionalel'impegno assunto dal Ministro Bianchi durante la celebrazione del nuovo anno scolastico. "E' urgente eliminare le cause dei disagi a cui sono sottoposti i tanti insegnanti e gli operatori scolastici della BAT - continua- che, a causa dell'assenza dell'ufficio scolastico nella nostra provincia, sono costretti ad esercitare la propria attività a notevole distanza dalla propria residenza ed è giusto e doveroso riconoscere alla BAT la stessa dignità delle altre province pugliesi., così come è stato ribadito con un accordo siglato tra la Prefettura e la Presidenza della Provincia BAT. Si tratta - conclude il- di aggiungere un altro tassello importante ad una provincia ancora incompiuta che non può scontare più le disattenzioni dei governi centrali che si sono succeduti sin dalla sua nascita nel lontano 2004".