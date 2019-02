Quest'anno ricorre la, lache si celebra ilpersensibilizzare la società sul tema e sui bisogni socio-sanitari e sociali delle persone che ne sono affette. Le fonti riportano che il numero di malattie rare conosciute e diagnosticate oscilla tra le 7.000 e le 8.000, ma è una cifra che cresce con l'avanzare della scienza e, in particolare, con i progressi della ricerca genetica.Per laglipresentano lo spettacolo dal titoloche avrà luogo presso il Palazzo Mariano a Canosa di Puglia(BT) a partire dalle ore 17,00 del 28 febbraio 2019. Per l'occasione, parteciperanno: il Vescovo della Diocesi di Andria,; il sindaco di Canosa,; le dottoresse, ricercatori Ospedale Pediatrico Meyer Firenze;il presidente dell'Associazione "Giorgia Lomuscio Tutto per Amore",; il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo "Foscolo-Enzo De Muro Lomanto"di Canosa di Puglia, dottoressaper i saluti e gli onori casa, invitando al contempo la cittadinanza a partecipare alla manifestazione nell'ambito delle iniziative per la