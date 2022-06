Tutela e salvaguardia delle bande da giro. Firmata la proposta di legge

In data 22 giugno 2022, la VI Commissione Cultura della Regione Puglia ha firmato la proposta di legge sulla tutela e salvaguardia delle bande da giro. Si tratta di un unicum nel panorama nazionale."Alla soddisfazione dei consiglieri regionali e ai sindaci dei comuni che vedono nei festival legati alla tradizione bandistica un patrimonio immateriale da salvaguardare ed esportare - dichiaraPresidente dell'Associazione Nazionale Bande da Giro - si aggiunga quella di tutta la nostra Associazione Nazionale e delle Bande da Giro che rappresentiamo. Questo piccolo passo costituisce il riconoscimento dell'ente banda da parte della Regione Puglia in attesa della votazione in Consiglio Regionale.""E' doveroso ringraziare - conclude- tutta la parte politica di ogni colore che ha ascoltato le esigenze dei lavoratori e delle bande rappresentate dall'Anbg e non solo, licenziando una legge di poche righe ma con un ampio significato. Consentiteci un particolare grazie al Presidente della Commissione Culturaai vice presidentitutti i consiglieri regionali firmatari che, insieme al Direttore Generale Patruno ed ai sindaci dei festival di Puglia dedicati alla banda, hanno saputo proporre, ascoltare e tutelare diventando i primi grandi sostenitori di questa proposta di legge. Fare rete tra istituzioni e associazioni costituisce ancora una volta il baluardo fondamentale per la salvaguardia del patrimonio comune e dei diritti dei lavoratori valorizzando la nostra terra e la nostra cultura ed in questo la Regione Puglia, mi preme dirlo, è avanti anni luce."