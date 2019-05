Tra archeologia,natura ed enogastronomia

Per trascorrere lain modo differente dal solito si propongono le visite atra archeologia, natura ed enogastronomia. Panorami incantevoli, distese verdi macchiettati da papaveri rossi, vigneti ed ulivi secolari fanno da cornice alle visite guidate nelle necropoli, negli ipogei, nei templi, nelle terme e nelle abitazioni romane. Eloquente ed invitante la proposta dell'impresa culturale Tango Renato-servizi per l'archeologia e il turismo eseguita in collaborazione con il Comune di Canosa di Puglia e la Fondazione Archeologica Canosina. Inoltre, è in programma l'nella mattinata alle ore 10,00, partendo dale si proseguirà verso la necropoli dauna di Pietra Caduta, l'ipogeo Varrese, le Terme Lomuscio e il Museo archeologico Nazionale.Nel centro cittadino si potranno ammirare le bellezze artistiche e nel corso della passeggiata archeologica si visiteranno le domus e gli ipogei rinvenuti al di sotto di edifici privati. Gli appassionati di storia medievale, delle avventure di gloriosi cavalieri e mitiche crociate, a Canosa di Puglia potranno visitare la Tomba del Principe d'Antiochia,La visita del 2 Giugno è alle ore 10.00, presso il Museo archeologico Nazionale, dove si proseguirà verso la Domus romana, il Mausoleo di Boemondo, l'Ipogeo Scocchera B ed il Battistero di San Giovanni mentre per la Canosa sotterranea, il tour degli ipogei è l'ideale! Alleprendendo parte al tour si potrà visitare l'ipogeo Varrese, l'ipogeo del Cerbero con tecnologia videomapping, l'ipogeo D'Ambra, l'ipogeo di Vico San Martino e l'ipogeo Lagrasta I. La millenaria storia di Canusium si potrà ascoltarla, toccarla con mano, incontrando testimonianze ammirevoli mentre si passeggia tra viuzze e parchi. Per l'occasione si ha anche la possibilità di degustare tipicità enogastronomiche locali a prezzi vantaggiosi!E' attiva l'utenza telefonicaper ulteriori informazioni e prenotazioni, anche tramiteper la messaggistica istantanea.