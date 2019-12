TELETHON 2019:“La Merenda della solidarietà"

Torna laorganizzata e promossa dall', ormai evento consolidato che vede e vedrà impegnate ledi tutto l'istituto, unitamente alle insegnanti, i genitori, gli alunni, il personale ATA, referenti scolastici, volontari e rappresentanti delle ditte sponsorizzatrici . L'anno 2019 segna il traguardo nazionale dei 30 anni dalla fondazione dell'ente nazionale in Italia e l'istituto ha abbondantemente superato i 20 anni di solidarietà. Il 13 dicembre dalle ore 8.30 alle ore 12.30 presso i plessi Carella, nella zona mercatale, e Giovanni Paolo II, nella zona 167, le mamme accoglieranno i visitatori con i manufatti realizzati per l'occasione, merende, gadget di Telethon, tra musica e canti con la mascotte, Babbo Natale e madrina . Una mattinata dedicata anche alla donazione del sangue presso il plesso Giovanni Paolo II a cura dei volontari dellche accoglieranno gli ospiti con la loro emoteca e personale medico autorizzato Asl. L' Oer Canosa si occuperà della sicurezza dei plessi con il geometra Giovanni Di Benedetto sempre presenti e attivi per la buona riuscita della manifestazione.