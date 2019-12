Dalledialla(sala1 Padiglione 152) è in programma, il primo workshop sullo sviluppo del Turismo Muslim Friendly nella nostra regione rivolto ad operatori del settore turistico. Il workshop, organizzato dallanell'ambito del progetto, ha l'obiettivo di gettare le basi per l'avvio di un percorso finalizzato a sviluppare un'offerta strutturata di turismoche può interessare mercati emergenti con tassi di crescita consistenti e una conseguente importante opportunità di crescita. Iinfatti provengono principalmente – ma non solo – dai 57 Paesi aderenti allhanno una consistente capacità di spesa, viaggiano in tutte le stagioni e aumentano numericamente a un ritmo di circa due milioni in più all'anno, superando il ritmo di crescita annua del turismo globale.è il primo passo di un ampio percorso formativo, destinato ad aprire concretamente il nostro territorio alle opportunità offerte da questi nuovi mercati, che si concluderà con la partecipazione della Regione Puglia al "World Halal Summit" 2020 di Istanbul, importante evento internazionale che ogni anno riunisce operatori del settore provenienti da tutto il mondo.Nel corso del workshop - rivolto agli operatori iscritti - sono in programma i saluti istituzionali di, Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio – Regione Puglia e gli interventi di, Dirigente Servizio Meeting Incentives Congress and Events - Sezione Turismo - Regione Puglia "Verso una Puglia Muslim Friendly",, Università degli Studi di Bari "Chi è il Muslim traveler: aspetti culturali",, CIHEAM - Bari "Esigenze del turista musulmano: da Muslim friendly a Halal" e, Responsabile mercati extra-UE ARET Pugliapromozione "Mercati emergenti: le sfide di Pugliapromozione nella prossima programmazione"rientra nelle iniziative del progetto, realizzato in, ile l'ARET, che intende accrescere e qualificare le presenze turistiche in Puglia. Tra le azioni del progetto è previsto un intervento specifico rivolto alcon l'obiettivo di formulare un'offerta culturale e turistica che tenga conto delle esigenze dei turisti che conducono uno stile di vita Halal, che da recenti ricerche di settore risultano numeri in costante crescita.