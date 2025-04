Saremo il grido di quelle donne che più non hanno voce

Non è passato inosservato lo striscioneissato sulla cassa armonica della villa comunale di Canosa di Puglia che ha annunciato la manifestazione organizzata dai cittadini nella tarda mattinata odierna. Osservati minuti di silenzio e sentito raccoglimento nel ricordo diSeguiti da momenti di riflessione collettiva e protesta contro la violenza sulle donne: ". Ammazzate da ex, fidanzati, mariti, compagni. Strangolate e accoltellate tra le mura domestiche e per strada. Le statistiche riportano che i femminicidi in Italia hanno visto un aumento tra il 2020 e il 2023, con un lieve calo del 6% nel 2024, ma restano un grave fenomeno, da affrontare su molti livelli. Negli ultimi giorni l'Italia è stata scossa dalla notizia dei femminicidi di due ragazze, poco più che ventenni, uccise ancora una volta "da uomini incapaci di gestire il rifiuto". Da più parti si sono alzati cori di proteste mentre si continua a denunciare l'urgenza di un'educazione affettiva e sessuale nelle scuole e nei centri di aggregazione. Ai manifestanti, giovani e meno giovani, uniti in un cerchio simbolico hanno offerto un'immagine di unità e resistenza per cercare di bloccare la lista già troppo lunga di donne uccise dall'inizio dell'anno e in quelli passati.Riproduzione@riservata