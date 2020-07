San Sabino: costruttore di chiese e di Chiesa

Dal 22 al 27 luglio 2020, asi sono celebrati ifu definitoda Papa San Gregorio Magno, suo primo biografo. Animato da una grande e profonda spiritualità e da un forte rigore morale, ebbe rapporti personali con i grandi del suo tempo: San Benedetto, 5 Papi (Giovanni I, Gelasio, Felice IV, Bonifacio II, Agapito) e due imperatori (Giustino e Giustiniano). Rappresenta per Canosa e per la sua Chiesa, il punto culminante di una marcia continuamente ascensionale che, dal IV secolo fino all'inizio del VI secolo, ha visto succedersi Vescovi altrettanto importanti: Stercorio, Lorenzo, Probo, Rufino, Memore sono le pietre miliari che preparano i grandi fulgori dell'da un'antichissima famiglia di origine sabina. Sin dalla sua infanzia era chiara in lui la vocazione per il sacerdozio. In un periodo di difficoltà per la Chiesa -paganesimo non del tutto estinto, moralità scadente, umanità divisa e pericolo imminente di invasioni barbariche per la caduta dell'Impero Romano d'Occidente - Sabino si fece testimone dei valori cristiani eUn anonimo, suo biografo di Canosa, chiamato "Anonimo Canosino" così sintetizza l'apostolato di San Sabino: "si svolgerà ilche quest'anno celebrano il 25° anniversario di sacerdozio:don Giuseppe Capuzzolo, don Cosimo Sgaramella e don Carmine Catalano.ore 19,30 ci sarà la Celebrazione Eucaristica nella Cattedrale e al termine la cerimonia di inaugurazione della. Mentre in piazza Vittorio Veneto, alle ore 21,00 di venerdì prossimo ci sarà la proiezione delle cinque edizioni del Corteo Storico dellasvoltesi negli anni scorsi apartendo da via San Pietro con arrivo in Cattedrale San Sabino.La storia riporta cheIlMentre la città subiva la dominazione longobarda e a Benevento regnava il duca Romoaldo, si narra che uno spagnolo, tale Gregorio, abbia chiesto a S. Sabino la guarigione per una malattia, e che il Santo, apparsogli in sogno, gli abbia suggerito di chiedere a Teodora, duchessa di Benevento, di rintracciare il suo sepolcro e di erigervi sopra una chiesa. Ella così rintracciò la tomba del Santo, si impadronì dei tesori e, senza alcun pudore, cercò di fuggire a Benevento, ma cadde da cavallo e capì che stava sbagliando. Così decise di tornare indietro per edificare una Cappella nei pressi della Basilica di San Pietro dove fu innalzato un altare di bianco marmo. Più tardi il Vescovo Pietro fu costretto a spostare la sede della Cattedrale dalla Chiesa di S. Pietro a quella di Santa Maria Madre di Dio, l'attuale cattedrale. Il 1 agosto dell'anno 800, i resti di San Sabino furono collocati in una cassa d' oro e d' argento sotto l'altare dedicato ai beatissimi santi martiri Giovanni e Paolo. La cassa fu calata in una fossa profondissima e ricoperta da un gran numero di pietre e sassi, in modo che non si potesse più estrarre, per evitarne il furto. Oltre ad essereilfece erigere, anche con l'ausilio di San Benedetto, la badia di San Quirico. Ubicata nell'omonima piazza, tale abbazia è dedicata ad un martire-bambino, Quirico, del quale possediamo una moderna scultura che lo vede in braccio alla madre Giulitta all'interno di una nicchia che valorizza la medesima piazza.l gruppo bandistico "Giuseppe Verdi" di Canosa di Puglia girerà per la strade della città. Le Sante Messe saranno celebrate alle ore 7,00 – 8,30 – 10,00 – 11,30. Alle ore 20:00 Celebrazione Eucaristica presso il Battistero di San Giovanni presieduta dal Vescovo della Diocesi di Andria,e concelebrata dai Sacerdoti di Canosa, alla presenza del Sindaco e delle autorità cittadine. Alle ore 24,00 spettacolo pirotecnico in via San LeucioSante Messe saranno celebrate alle ore 7,30 – 10,00 – 11,30 – 19,30.è in programma laresentazione del libro intitolatoper Mondadori Editore con l'autore,L'incontro all'aperto avrà luogo presso le absidi della Cattedrale San Sabino.Alle ore 20,00 disi terrà la Celebrazione Eucaristica presso l'area archeologica del Battistero di San Giovanni.