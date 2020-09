Rubano 4 quintali di mandorle: 2 arresti

Nel corso dell'attività diretta alla prevenzione delle attività predatorie che stanno interessando i fondi agricoli del territorio, ihanno tratto in arresto due uomini uno di 32 anni e l'altro di 47 anni, colti in un podere ubicato inmentre stavano asportando un consistente quantitativo di mandorle. L'attività svolta è il frutto di una sempre più marcata attenzione da parte dell'Autorità Giudiziaria ed i Carabinieri che, in collaborazione con guardie campestri e aziende agricole, cI Carabinieri della locale Stazione, allertati dalle guardie campestri, sono immediatamente giunti sul posto ed hanno accertato che la refurtiva occupava il bagagliaio e l'area riservata ai passeggeri posteriori della vettura degli autori del fatto. Nella circostanza gli operanti hanno constatato che i due uomini non avevano alcun titolo a raccogliere i frutti poiché il proprietario era all'oscuro di tutto.Gli uomini fermati sono stati inoltre trovati in possesso di bastoni e teloni utilizzati rispettivamente per percuotere gli alberi e raccogliere i frutti. Informata la Procura della Repubblica di Trani, i due sono stati sottoposti agli arresti domiciliari come disposto dall'Autorità giudiziaria e la refurtiva restituita all'avente diritto.