Rispetto delle nuove misure anti covid

Massima attenzione alla correttadello scorso 16 agosto che, come noto, ha introdotto l'obbligo,, negli spazi di pertinenza dei luoghi e nei locali aperti al pubblico, nonché negli spazi pubblici dove possono formarsi assembramenti. E' quanto stabilito nel corso dell'odierna Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia di Bari e Foggia, presieduta dal Prefetto di Barletta Andria Trani. Saranno dunque intensificate le attività di vigilanza, prevenzione e controllo da parte delle Forze di Polizia del territorio, con la collaborazione delle Polizie Locali dei Comuni, per il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.A tal riguardo, già nel pomeriggio di lunedì 17 agosto, ilaveva riunito i Sindaci della provincia ed il Direttore Generale della Asl BT proprio per un ulteriore approfondimento delle misure introdotte dal Governo e dalla Regione Puglia in materia di contenimento della diffusione del Coronavirus. In tale ambito, è stata rappresentata la necessità di proseguire nel solco della fattiva collaborazione tra Forze di Polizia e Polizie Locali dei Comuni, proprio per concorrere nei servizi di controllo dei luoghi considerati più critici poichè maggiormente affollati durante la stagione estiva. Di fondamentale importanza, inoltre, il ruolo delle Amministrazioni comunali nel sensibilizzare le singole comunità sull'utilizzo delle mascherine e sul divieto di assembramenti nelle aree considerate a rischio per la salute pubblica, attraverso tutti gli strumenti utili ad incoraggiare l'adozione di comportamenti responsabili. Sarà infine cura dei Sindaci individuare le strade, le piazze, gli slarghi, le vie ed i lungomari cittadini in cuiprevisto dalla recente Ordinanza del Ministero della Salute.