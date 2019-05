Rischio caduta alberi in via Sergente Prudente

Rischio caduta alberi a Canosa di Puglia(BT) in via Sergente Prudente e nessun controllo effettuato, in pericolo cittadini e bambini. Tale situazione di pericolo è già stata da me segnalata all'Assessore Francesco Lops, in occasione dell'ultimo consiglio comunale.Molti, se non la quasi totalità di questi alberi si stanno piegando sempre di più e le radici, ormai emerse, hanno provocato pericolosi rigonfiamenti e rotture della pavimentazione. I lunghissimi e grossi rami incombono sulla strada istituendo un pericolo per grandi e piccoli, per le auto parcheggiate e per il traffico di passaggio. Le foto pubblicate non pongono in evidenza la potenziale pericolosità della situazione. Forse qualcuno dell'amministrazione non prende atto del rischio al quale si potrebbe andare incontro: la precarietà dei tronchi e dei rami potrebbe causare danni o, peggio ancora, lesioni. Si pensi ad un bambino che mentre gioca col suo pallone o pedala sulla sua bicicletta venga ferito dalla caduta di un ramo: dovrebbe far venire i brividi anche al sindaco. Gli alberi richiedono una buona, specifica e professionale manutenzione. Non cadono senza motivo, cadono per cattiva gestione. Il terreno su cui crescono gli alberi deve essere risanato al fine di permettere all'apparato radicale di svilupparsi adeguatamente mentre la loro chioma deve essere sottoposta alle sistematiche e corrette potature. Questi sono solo pochi accorgimenti che dovrebbero essere adottati in una città che possiede un discreto patrimonio arboreo che riteniamo non sia gestito in maniera adeguata. L'equazione è semplice: "più controlli = più sicurezza", ma sembra che a Canosa le autorità competenti confidino più nella fortuna o nella protezione divina.

M Angela Petroni-Capogruppo "Direzione Italia"