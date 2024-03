Riaffermare l’uguaglianza tra i generi e sensibilizzare alla salute psicofisica

La Regione Puglia partecipa con numerose iniziative allache si celebra l'8 marzo di ogni anno per celebrare le conquiste sociali, economiche, politiche e culturali delle donne e per riaffermare il principio universale dell'uguaglianza tra i generi. Questa mattina, al Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione dell'Università degli Studi di Bari, l'assessora al Welfare della Regione Pugliae la direttrice del Dipartimento Welfarehanno partecipato alla presentazione del progetto scientificoPresenti, tra gli altri, la direttrice Dipartimento For.Psi.Com. Uniba, il responsabile e coordinatore scientifico del progetto di ricercae la prof.ssa ordinaria diritto del lavoro, presidente CUG (Comitato Unico di Garanzia) dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.Inoltre, nella mattina di oggi, la consigliera regionale con delega alle Politiche Culturaliha partecipato all'evento, organizzato nella sede di Network Contacts, a Molfetta, dalla onlus "Contasudinoi", nata all'interno dell'azienda con l'obiettivo di celebrare le eccellenze del territorio. All'evento hanno partecipato numerose personalità tra cui(economista e senatrice della Repubblica),(assessora del Comune di Molfetta),(consigliera di amministrazione AQP e vicesindaco del Comune di Vieste),(attivista ed ex deputata) Livia Pomodoro (docente Cattedra Unesco in "System for sustanaible development and social inclusion" all'Università statale di Milano).Su proposta del Ministero della Cultura, nella giornata di domani l'ingresso per le donne in musei, parchi archeologici, complessi monumentali, castelli, ville e giardini storici e altri luoghi della cultura statali sarà gratuito. Numerosi sono gli appuntamenti organizzati nel territorio pugliese per riflettere sull'importanza della giornata. L'elenco degli eventi è disponibile all'indirizzo web https://cultura.gov.it/evento/8-marzo-2024-giornata-internazionale-della-donna il vicepresidente della Regione Pugliaparteciperà a un incontro pubblico con amministratrici donne contro l'autonomia differenziata. L'incontro avrà luogo nella Sala Rosa del Palazzetto dell'Arte "Andrea Pazienza" a Foggia, in via Galliani n. 1 alle ore 17.30. Tra i presenti, la sindaca di Foggia, la presidente del Consiglio comunale di Foggiae la sindaca di Bitetto e presidente Anci PugliaL'assessora regionale all'Ambientepresenzierà invece al workshopche avrà luogo a Lecce, alle ore 18, nella sede di Links Campus, in via Rocco Scotellaro n. 55. Previsti gli interventi di(Responsabile U.O. Onco-Ematologia Pediatrica dell'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce),(presidente della Fondazione "Le Costantine"),(art director dell'Istituto Cordella Fashion School) e(campionessa internazionale di kickboxing).Alle ore 10.30 di domani, la presidente del Consiglio regionaleparteciperà al premio "Il genio delle donne" al liceo statale Girolamo Comi di Tricase (Lecce). Parteciperanno la giornalista, il presidente della Provincia di Lecce, la cantautricee le autorità locali. Il 13 marzo, Capone interverrà insieme a, Segretaria generale del Consiglio regionale della Puglia, all'eventopresso la sede de Consiglio regionale (ore 11,00).L'assessore regionale alla Formazione e al Lavoropresenzierà a, evento organizzato a Carmiano (Lecce) dall'Assessorato alla Cultura e Spettacolo del Comune con il patrocinio della Commissione Provinciale per le Pari Opportunità. Durante l'evento, in programma domani alle 19 al cine-teatro comunale "Fratelli Lumière" in Piazza del Tempo, avrà luogo lo spettacolo di teatro e musica "che vedrà l'esibizione degli artisti(Attrice),(Voce),(Chitarra).Anche le Aziende ospedaliere pugliesi organizzano iniziative di sensibilizzazione e promozione della salute psicofisica delle donne in tutto il territorio regionale.A Bari, l'associazione Energia Donna organizza una giornata dedicata all'arte e alla bellezza. A partire dalle ore 11,00 e sino alle ore 14,00 di venerdì 8 marzo, nei, le poetesse Tania Chimenti, Tosa Costantino e Silvia De Luca, pazienti oncologiche, declameranno poesie dedicate alle donne; le violiniste Gaia Giorgi e Delia La Gala accompagneranno il momento con la loro musica e l'estetista Ilenia Manzari si occuperà della cura e della bellezza delle pazienti oncologiche.Inoltre, laorganizza un open day per sensibilizzare all'accesso al programma di screening del cervico-carcinoma, offrendo in forma gratuita HPV test e PAP test. L'accesso è valido fino a esaurimento posti. Per prenotare è possibile telefonare al numero 080 5843218 dalle ore 15.30 alle ore 18.00 di oggi, 7 marzo.Anche l'celebra la Giornata internazionale della Donna con una lezione di yoga, biodanza e nordic walking. L'iniziativa vuole celebrare la forza delle donne (e dei pazienti in genere) e il diritto di prendersi cura della propria salute psicofisica attraverso progetti di attività fisica dolce che sono proposti dall'Istituto ai pazienti in trattamento. Potranno partecipare pazienti, sia uomini che donne, che già seguono questi percorsi, ma anche coloro che vogliono sperimentarli la prima volta. L'attività dimostrativa durerà un paio di ore circa e si svolgerà, qualora le condizioni meteo lo consentano, negli ambienti esterni dell'Istituto. L'iniziativa è a cura di Psiconcologia IRCCS Bari, con CIF Provinciale BARI e @APS Bottega del Sorriso.Nella hall dell', dall'8 al 12 marzo 2024, saranno esposte le opere grafiche realizzate dagli operatori delle UU. OO. sul tema dell'emancipazione femminile. L'esposizione si chiuderà il 12 marzo con "Cantiamo alle donne", esibizione dei soprani Francesca Chiara Amoroso e Rosa Simone, dirette dal M. Giuseppe Basile, con inizio alle ore 12.00. L'iniziativa è in collaborazione con l'organizzazione di volontariato Una Stanza per un Sorriso.Nella giornata di domani,organizza visite gratuite all'Ospedale di Bisceglie nei reparti di Ginecologia (in programma visite con ecografia dalle 9 alle 12,30), Cardiologia (previste visite cardiologiche specialistiche dalle 8 alle 13), Medicina Interna (screening metabolico vascolare dalle 9 alle 13) e Oculistica (disponibilità di analisi della retina per valutare retinopatia diabetica dalle 9 alle 13,30). Negli Uffici di Igiene del territorio provinciale, invece, previsto un open day dalle 8,30 alle 12 per la vaccinazione HPV destinata a ragazze e ragazzi dagli 11 ai 25 anni. Nelle sedi di Andria, Bisceglie, Trani e Barletta, inoltre, informazioni sugli screening oncologici della mammella, della cervice uterina e del colon retto a disposizione dei pazienti che rientrano nella fascia d'età interessata.L'organizza "Marzo in rosa 2024", una campagna di incontri itineranti dedicati alla salute della donna per sensibilizzare all'adesione ai programmi di prevenzione e agli screening oncologici. Si parte l'8 marzo, a Leverano, con un open day sulla vaccinazione anti-HPV e sugli screening oncologici; nell'occasione, il camper ambulatorio medico mobile sosterà in Piazza Costituzione, dalle ore 9 alle ore 13. Il programma è in continuo aggiornamento e può essere consultato sulla pagina web: https://www.sanita.puglia.it/web/asl-lecce/news-in-archivio_det/-/journal_content/56/25176/marzo-in-rosa Inoltre, l'8 marzo dalle ore 8.30 ore alle 13.30 tutti i centri vaccinalisaranno aperti per la somministrazione del vaccino anti Papillomavirus. La vaccinazione verrà offerta, con accesso diretto e gratuitamente, a ragazze dagli 11 (compiuti) ai 35 anni e ai ragazzi dagli 11 (compiuti) ai 21 anni. Per consultare le sedi dei punti vaccinali è possibile visitare la pagina web: https://www.sanita.puglia.it/web/asl-lecce/news-in-primo-piano_det/-/journal_content/56/25176/8-marzo-open-day-vaccinazione-antihpv-nei-centri-vaccinali In occasione della Giornata internazionale della Donna, l'ASL diprosegue gli screening oncologici di prossimità alle: PAP test presso lo studio della dott.ssa Carlucci (Medici di Medicina Generale) per donne in fascia di screening e mammografie presso l'unità mobile di screening 'Mammomobile' per le donne residenti in fascia di screening. Inoltre, domani, sui canali di comunicazione istituzionale dell'ASL di Foggia sarà lanciata un'iniziativa comunicativa che coinvolge le Operatrici al lavoro.Nella casa circondariale di, invece, si svolgerà lo screening del melanoma e delle neoplasie della cute, rivolto alle detenute e al personale femminile della polizia penitenziaria che hanno aderito all'iniziativa proposta.Inoltre, dalle ore 10 di domani, ilsarà presente all'inaugurazione del piazzale BAC – Parco della Musica (area degli ex Baraccamenti Cattolica) per promuovere tutte le attività di Asl Taranto rivolte alle donne, tra cui: vaccinazioni alle donne in età fertile e screening oncologici mammografico, della cervice uterina e del colon retto. L'occasione sarà utile per informare le donne sulla vaccinazione in età fertile: per le donne in gravidanza tra la 27esima e la 36esima settimana, che avranno la possibilità di effettuare la vaccinazione Difterite Tetano Pertosse dTaP; per le donne nate dal '90 in poi che non hanno mai eseguito la vaccinazione HPV; per tutte le donne non vaccinate contro morbillo, parotite e rosolia.Ilha organizzato un open day per la vaccinazione anti Papilloma Virus (HPV). La vaccinazione sarà offerta gratuitamente e con accesso libero a ragazzi e ragazze al compimento di 11 anni, ragazze fino a 25 anni a partire dalle nate dal 1989, ragazzi nati dal 2003, donne trattate per lesioni di alto grado, soggetti a rischio per determinate condizioni o comportamenti, uomini che fanno sesso con altri uomini. I soggetti che non rientrano nelle categorie indicate potranno richiederla a pagamento. Gli Open Day sono previsti in numerosi Centri vaccinazione nella provincia di Brindisi dalle ore 9 alle ore 13 (a Brindisi, anche il pomeriggio dalle 15 alle 18). L'elenco dei centri vaccinali dei diversi comuni per l'open day è disponibile nell'allegato alla pagina web https://www.sanita.puglia.it/web/asl-brindisi/news-in-archivio_det/-/journal_content/56/36031/giornata-internazionale-della-donna-open-day-negli-ambulatori-vaccinali-e-nel-consultorio-di-mesagne Inoltre, ilinvita le donne di tutte le età a partecipare a diversi incontri a tema su babywearing, con la prova di alcuni supporti (dalle ore 9.30 alle ore 11.30) e sul pavimento pelvico, con la possibilità di confrontarsi su dubbi e curiosità (dalle ore 11.30 alle ore 13). Dalle ore 9 alle ore 13 ci si può inoltre prenotare per Pap test e HPV test.